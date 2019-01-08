Слоан Стивенс добилась волевой победы в первом раунде соревнований в Сиднее.

4-я ракетка соревнований в австралийском Сиднее представительница США Слоан Стивенс добилась тяжелейшей победы на старте турнира. В первом раунде Слоан в трех партиях переиграла россиянку Екатерину Александрову, начинавшую борьбу еще с сита квалификации. В стартовом сете встречи Александрова, занимающая 72-ю строчку мирового рейтинга, просто разгромила соперницу, отвесив той полноценную баранку. Во втором сете Екатерина вела с брейком и даже выходила подавать на матч, но Стивенс отыгралась и на тай-брейке перевела встречу в решающий отрезок. В нем Слоан еще дважды уступала с брейком, отыгрывалась, сама вырывалась вперед и даже подавала на матч, но в итоге все закнчилось еще одним тай-брейком, на котором американка и оформила итоговую победу. На нее Слоан Стивенс потратила чуть менее 2 часов и 40 минут игрового времени.
(4) Слоан Стивенс - (Q) Екатерина Александрова - 0:6, 7:6(3), 7:6(3)
Во втором раунде соревнований в Сиднее Слоан Стивенс сыграет с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.
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