Саманта Стосур и Шуай Чжанг становятся первыми триумфаторами АО-2019.

Саманта Стосур/Шуай Чжанг - (2) Тимеа Бабош/Кристина Младенович - 6:3, 6:4
Для Саманты Стосур титул в Мельбурне становится уже 7-м в карьере на Турнирах Большого Шлема. Австралийская теннисистка выигрывала US Open - 2011 в одиночном разряде, брала 3 трофея в миксте и вот теперь оформила третью победу и в женском парном разряде. Отметим, что в паре Саманте пока не покорился только Уимблдон, где она трижды играла в финалах. Остальные мейджоры Стосур уже выиграла.
А вот для Шуай Чжанг этот трофей стал первой победой на крупнейших соревнованиях, как в парных, так и в одиночных разрядах.
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