пятница, 25 января 2019 г.

Саманта Стосур и Шуай Чжанг становятся первыми триумфаторами АО-2019.

Австралийско-китайский дуэт Саманта Стосур/Шуай Чжанг выигрывает женский парный турнир на Australian Open - 2019. В титульном матче Открытого Первенства Австралии Саманта и Шуай в двух партиях переиграли дуэт, посеянный на турнире под 2-м номером, Тимеа Бабош и Кристина Младенович. В стартовом сете именно Тимеа и Кристина первыми повели в счете с брейком, но Стосур и Чжанг смогли не просто отыграться, а и оформить второй успех на приеме. А вот судьбу второй партии решил единственный брейк в исполнении австралийско-китайской пары. На победу в финале австралийского мейджора Саманта Стосур и Шуай Чжанг потратили чуть менее 1 часа и 40 минут игрового времени.


Саманта Стосур/Шуай Чжанг - (2) Тимеа Бабош/Кристина Младенович - 6:3, 6:4

Для Саманты Стосур титул в Мельбурне становится уже 7-м в карьере на Турнирах Большого Шлема. Австралийская теннисистка выигрывала US Open - 2011 в одиночном разряде, брала 3 трофея в миксте и вот теперь оформила третью победу и в женском парном разряде. Отметим, что в паре Саманте пока не покорился только Уимблдон, где она трижды играла в финалах. Остальные мейджоры Стосур уже выиграла.

А вот для Шуай Чжанг этот трофей стал первой победой на крупнейших соревнованиях, как в парных, так и в одиночных разрядах.

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о 12:02
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