Элина Свитолина уверенно вышла в третий круг Открытого Первенства Австралии.

(6) Элина Свитолина - Виктория Кузмова - 6:4, 6:1
Элина Свитолина провела матч, который можно считать, на данный момент, лучшим для нее в текущем сезоне. Да, учитывая неудачный старт года в Брисбене, поединков Элина в 2019-м провела не так уж и много, но победа над Кузмовой стала действительно классной и по содержанию игры, и по итоговому результату.
В стартовой партии Виктория ещё пыталась действовать агрессивно, но Элина частенько тушила пыл соперницы своей безошибочной игрой. За весь матч Свитолина даже не перевалила за отметку в 10 невынужденных ошибок, что, учитывая довольно острую манеру матча, показатель просто блестящий. Порадовала и подача украинки, которая настреляла достаточно эйсов, причём, при подачах в оба квадрата.
В начале встречи Свитолина спокойно брала собственные подачи, выиграв даже несколько геймов под ноль, и, что называется, обозначала борьбу на приеме. Кузмова в дебюте поединка тоже старалась не отсиживаться в обороне, но повести игру в нужном для себя темпе и русле словацкой теннисистке не удалось, во многом благодаря классной игре Элины.
В середине сета у Виктории неожиданно подвисла подача, но Свитолина отпустила соперницу с тройного брейк-поинта. В нужный момент у Кузмовой вдруг прорезалась отличная подача, благодаря которой и было отыграно отставание. А спустя пару геймов проблемы возникли у самой Элины, которой пришлось спасать подачу сразу с трех скрытых сет-боллов для оппонентки. Свитолина справилась и, похоже, в этот момент Виктория и поплыла. Украинская теннисистка следом оформила первый в матче брейк и оставила с его помощью за собой всю стартовую партию.
Ну а во втором сете Свитолина просто поймала кураж. Кузмова, кажется, так и не поняла, в какой момент она полностью упустила нити игры. Но когда Элина стала по нескольку раз за гейм принимать на вылет пусть и вторую, но все же подачу соперницы, стало ясно, что Виктории мало что светит. Так и вышло - Элина оформила 2 брейка и чётко довела матч до победы.
В третьем раунде Australian Open - 2019 Элина Свитолина сыграет с победительницей матча между Шуай Чжанг и Кристиной Плишковой.
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