Дело ясное, что дело темное. Даяна Ястремская сыграет в Кубке Федераций, Элина Свитолина ссылается на травму, а функционеры продолжают войну.

Для тех, кто пропустил, хоть я и сомневаюсь, что таких любителей тенниса найдется много, началась вся эта неприятная история вчера с заявления Федерации тенниса Украины о том, что Элина Свитолина и Даяна Ястремская не сыграют в Польше из-за чрезмерных финансовых запросов их агента. Уже тогда возникало множество вопросов, а стоило ли выносить сор из избы? Но это было лишь начало. В этом материале мы собрали все публичные заявления сторон конфликта о происходящем.
Элина Свитолина
"З подивом прочитала заяву ФТУ про те, що не зіграю в Польщі через гроші. Безумовно, з боку мого агента були переговори з представниками збірної і це стандартна світова практика, але фінанси не були і не могли бути ключовим моментом в питанні виступу за збірну. На жаль ФТУ сфокусувавшись на фінансовому питанні, мабуть не почула інформацію про мою травму.
Останні три матчі в Мельбурні далися мені дуже складно через травму і ми дуже довго зважували всі за і проти моєї участі в Кубку Федерації, але поради лікарів були однозначними. Вихід на корт в Польщі може посилити пошкодження і вкрай негативно позначитися на подальшому сезоні. Ще мінімум тиждень мені не рекомендовано тренуватися. Мені дуже шкода, що я не зможу допомогти команді в Польщі, але я прошу поважати моє рішення і не робити на цій ситуації зайвий піар."
Юрий Сапронов
Многолетний спонсор женской сборной в Кубке Федераций и бывший 1-й вице-президент ФТУ тоже высказался на тему возникшего конфликта. Юрий Анатольевич привел много цифр, сколько стоит организация матча, сколько денег вообще есть у ФТУ. Почитать можно в оригинале его поста. Мы же приведем основную мысль из его сообщения.
Это как война.
Два раза в год.
Если нет травмы.
Интересы сборных никогда не совпадают с личными турнирными графиками игроков.
Моё мнение – сборная страны это святое.
Тем более не бесплатно.
Я знаю, что Рафаэль Надаль и Новак Джокович, в непростые времена для федераций Сербии и Испании играли бесплатно за сборную.
Суммы гарантии и бонусов за победу разные,они зависят от позиции игрока в рейтинге и от доброй воли или великодушия игрока. Это тонкий ,постоянный в течение года переговорный процесс федерации с игроками и их родителями. Федерация (Лагур ) НИЧЕГО не зарабатывает , она в глубоком минусе по деньгам в этих матчах.
Игрок…
Тут сложнее. С одной стороны практически никто из игроков никому ничего не должен. Они, в подавляющем своем большинстве за свои деньги (родителей) пробивались на вершину, каждый на свою. Плюс есть риск (как и на любом турнире) получить травму и «вылететь» из дальнейших турниров на «N» недель, а значит «недозаработать» деньги, на которые они живут , летают на турниры, содержать команду тренеров.
Но.
Это сборная Страны !
У меня нет оснований не доверять информации ФТУ, и у меня нет оснований не доверять информации Элины Свитолиной о травме.
Я поделился с Вами своим опытом , с цифрами и фактами, и своими мыслями."
Юрий Сапронов
Многолетний спонсор женской сборной в Кубке Федераций и бывший 1-й вице-президент ФТУ тоже высказался на тему возникшего конфликта. Юрий Анатольевич привел много цифр, сколько стоит организация матча, сколько денег вообще есть у ФТУ. Почитать можно в оригинале его поста. Мы же приведем основную мысль из его сообщения.
Это как война.
Два раза в год.
Если нет травмы.
Интересы сборных никогда не совпадают с личными турнирными графиками игроков.
Моё мнение – сборная страны это святое.
Тем более не бесплатно.
Я знаю, что Рафаэль Надаль и Новак Джокович, в непростые времена для федераций Сербии и Испании играли бесплатно за сборную.
Суммы гарантии и бонусов за победу разные,они зависят от позиции игрока в рейтинге и от доброй воли или великодушия игрока. Это тонкий ,постоянный в течение года переговорный процесс федерации с игроками и их родителями. Федерация (Лагур ) НИЧЕГО не зарабатывает , она в глубоком минусе по деньгам в этих матчах.
Игрок…
Тут сложнее. С одной стороны практически никто из игроков никому ничего не должен. Они, в подавляющем своем большинстве за свои деньги (родителей) пробивались на вершину, каждый на свою. Плюс есть риск (как и на любом турнире) получить травму и «вылететь» из дальнейших турниров на «N» недель, а значит «недозаработать» деньги, на которые они живут , летают на турниры, содержать команду тренеров.
Но.
Это сборная Страны !
У меня нет оснований не доверять информации ФТУ, и у меня нет оснований не доверять информации Элины Свитолиной о травме.
Я поделился с Вами своим опытом , с цифрами и фактами, и своими мыслями."
Александр Ястремский
Папа Даяны Ястремской открыл в своем интервью для портала "Большой теннис Украины" немало интересных подробностей всей истории с ФТУ. Но, для начала именно из него стало известно о практически трагическом инциденте в семье Даяны. В Мельбурне серьезно пострадала мама теннисистки.
Естественно, очень хочется пожелать маме Даяны скорейшего и полного выздоровления. Но было в интервью и пару очень хлестких замечаний по поводу всего происходяшего в ФТУ. В первую очередь Александр попытался объяснить почему все камни со стороны функционеров посыпались на агента Стефана Гурова.
"Почему происходит вся эта ситуация вокруг Стефана Гурова? Он единственный человек, который сделал для нашего украинского тенниса больше, чем вся вместе взятая федерация за 20 лет. Почему все украинские лучшие девчонки и мальчики подписаны Стефаном Гуровым? Потому что он помогает, приходит на помощь в любой ситуации, он по возможности открывает двери тем, кто хочет действительно добиться успехов. И с другой стороны наша теннисная украинская федерация, которая никогда ничего не делает.
Вы говорите, что вам придется обделить юниоров. А что вы сделали для юниоров? Покажите мне юниора, для которого вы что-то сделали. Ничего и никогда вы никому ничем не помогли. И не нужно рассказывать о том, какая вы великая и классная федерация. Друзья, вы преследуете только свои личные корыстные цели. И пока в нашей стране будет такая Федерация как наша, мы никогда не выиграем мировой Федкап, никогда в жизни вы не создадите полноценную сборную, никогда в жизни вы не приведете команду к чемпионству. Вы не умеете договариваться. Не деньгами вы должны привлекать игроков, вы должны работать так, чтобы игроки тянулись к вам, а не убегали от ваших денег, которые вы предлагаете. И вводя тем самым в заблуждение болельщиков и всю теннисную Украину.
Мы готовы сражаться за Украину и мы готовы поехать на этот Федкап, честно отыграть свои два матча, за которые мы договаривались. Но мы хотим, чтобы это было честно. Никогда в нашей истории не было поддержки со стороны Федерации. Пока что вокруг нас только грязь и болото."
Стефан Гуров
Сам агент тоже не остался в стороне и высказал собственную позицию. Во-первых, он отрицает какие-либо переговоры по финансам. Стефан заявляет, что общался лишь с менеджером сборной Ольгой Савчук. А она лишь заявила, что Федерация переговоров с агентами вообще не ведет. Вот и весь диалог, по словам Гурова. И если в ситуауции с Элиной все более-менее понятно - травму Свитолиной в Мельбурне видели действительно все. То история с Даяной становилась все более интересной. По словам агента, главной причиной проблем были нестыковки по количеству матчей, которые хотела провести за сборную Даяна.
"По Даяне Ястремской была договоренность, что она не будет задействована во всех четырех игровых днях, поскольку она еще очень молода и ее здоровье нужно беречь. Такая договоренность была изначально! Все переговоры по Даяне вел ее отец Александр и ему было обещано, что она сыграет два матча в групповом турнире и по финалу будет дополнительное решение, но после того как ФТУ узнала, что Элина не сможет сыграть они отказались от этой договоренности и заявили, что она будет играть четыре матча и решающую пару если понадобится! Даяна очень хотела сыграть этот матч, так как он давал ей шанс попасть на Олимпиаду в 2020 году. И это ее личная драма.
Но есть более ужасная драма, о которой никто не знает потому, что никто не интересуется игроком! Никто не поддержал ее в семейной драме в Мельбурне, когда ее мама попала в больницу и врачи четыре часа проводили ей операцию, пытаясь спасти ее зрение. На сегодняшний день неизвестно до конца чем закончится эта трагедия. Потребуются еще несколько операций, чтобы попытаться спасти зрение и вы можете представить себе в каком состоянии находится Даяна. Но никто не интересовался ею. У них нет никакого интереса к украинским теннисистам. Только ультиматумы! Тем не менее, несмотря на ситуацию Даяна готова сыграть за сборную! Но не более двух матчей, как и было оговорено изначально. Как видите поспешные выводы федерации в очередной раз подчеркивают их некомпетентность и несогласованность в работе.
Я вижу всю ситуацию очень просто: представители Федерации тенниса Украины использовали теннисисток, чтобы обвинить меня и мое агентство в своих же проблемах и свести свои личные счеты. Я же отмечу, что на мой взгляд, здесь сказался явный непрофессионализм руководителей ФТУ, которые по своей глупости упускают золотое поколение женского тенниса и не хотят решать вопросы, которые перед ними стоят. Нет абсолютно никакой коммуникации с руководством федерации, нет обратной связи с игроками, я не помню, чтобы кто-то от федерации когда-нибудь присутствовал на матчах Элины. Это нонсенс на таком уровне!
Одевается патриотическая маска, под которой маскируется личная некомпетентность и неумение идти на контакт. Тот факт, что ФТУ на своем сайте во всеуслышание обвиняет игроков в непатриотизме...игроков которые прославляют Украину на больших мировых аренах, для меня это непонятно и недопустимо! Происходит стравливание игроков и болельщиков за которым прячется неумение создавать условия для развития тенниса и демонстрация собственной слабости.
Я хочу еще раз подчеркнуть и заявить, что вся ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на руководителях Федерации тенниса Украины, которые не захотели идти на контакт и услышать игроков!»."
ФТУ
И что же мы видим со стороны ФТУ? Буквально через пару часов на официальной странице Федерации в фейсбуке появляется сообщение о том, что:
"Даяна Ястремська зіграє за національну збірну України в Польщі
Сьогодні представники ФТУ та батько української тенісистки Даяни Ястремської Олександр провели додаткові перемовини щодо участі спортсменки в матчах Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Федерації. Наслідком переговорів стало досягнення домовленості про участь Даяни в складі національної збірної.
Будь-які непорозуміння усунуті, Ястремська висловила щире бажання взяти участь в матчі та докласти всіх зусиль, аби національна команда здобула перемогу в Зеленій Гурі.
Таким чином збірна України в Польщі буде представлена: Лесею Цуренко, Даяною Ястремською, Катериною Козловою, Мартою Костюк і Надією Кіченок."
То есть, позиция очень интересная. Про Элину Свитолину - молчок. Про Стефана Гурова - тоже. Никакого опровержения информации о том, что теннисистки требовали повышения гонорара - тоже. Получается, что с Даяной получилось недоразумение, которое удалось устранить, а вот Элина... А вот Элина осталась в какой-то заведомо проигрышной ситуации, когда ей снова и снова придется оправдываться, мол, ребята, какие деньги, у меня травма!
Позиция, честно говоря, странная, если не сказать хуже. Да и вообще, в очередной раз повторю вопрос: А стоило ли начинать всю эту бучу в публичном пространстве?
Евгений Зукин
И вот еще один человек, с легкой руки которого, как мы понимаем, вся эта история и стала достоянием общественности. Евгений Зукин - вице-президент Федерации Тенниса Украины - заявил в комментарии интернет-изданию SportArena:
То есть, позиция очень интересная. Про Элину Свитолину - молчок. Про Стефана Гурова - тоже. Никакого опровержения информации о том, что теннисистки требовали повышения гонорара - тоже. Получается, что с Даяной получилось недоразумение, которое удалось устранить, а вот Элина... А вот Элина осталась в какой-то заведомо проигрышной ситуации, когда ей снова и снова придется оправдываться, мол, ребята, какие деньги, у меня травма!
Позиция, честно говоря, странная, если не сказать хуже. Да и вообще, в очередной раз повторю вопрос: А стоило ли начинать всю эту бучу в публичном пространстве?
Евгений Зукин
И вот еще один человек, с легкой руки которого, как мы понимаем, вся эта история и стала достоянием общественности. Евгений Зукин - вице-президент Федерации Тенниса Украины - заявил в комментарии интернет-изданию SportArena:
То есть становится совсем ничего не понятно. Переговоры про деньги - отрицают представители теннисистки. Переговоры про количество матчей - функционеры Федерации. О чем тогда же вообще был спор? Что не поделили изначально? Смысл вброса, если полноценную информацию о происходящем никто и не собирается делать достоянием болельщиков?
Вывод
Имея такой объем информации невозможно выяснить, кто прав, а кто не очень. Главный вывод из всей этой ситуации в том, что иногда многим чиновникам неплохо было бы думать, прежде чем бросаться в адрес людей, которые защищают честь страны на крупнейших турнирах, обвинениями без каких-либо доказательств. А если по невероятному стечению обстоятельств подобное все же случается, находить в себе смелость и приносить извинения, признавать ошибки, а не ограничиваться размытыми фразами "недоразумения устранены". А то получается, что ложечки нашлись, а осадочек остался.
Что касается самих спортсменок, очевидно, что они никому и ничего в этой Федерации просто не обязаны. И взывать к патриотизму - вещь не совсем правильная. Но с другой стороны, неужто не "пробирает" возможность услышать на корте гимн страны? На индивидуальных турнирах такое не случается. Неужто нет желания сыграть под родным флагом, может даже и бесплатно?
Что остается нам, болельшикам. Ну, во-первых, воздерживаться от черно-белых суждений. Как видим даже из этой ситуации, все не так однобоко, как хотелось бы. Не бросаться в крайности, не возносить спортсменок до небес после пары побед, и не смешивать их с болотом после первой же неудачи. Но главное, искренне поддерживать наших девушек непосредственно на кортах мира. Лишней эта поддержка, даже перед экранами мониторов, уж точно не будет.
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