Клара Таусон выигрывает юниорский АО-2019 среди девушек.

Датчанка Клара Таусон, которая в одиночном турнире среди девушек на Australian Open получила 1-й номер посева, становится триумфатором тврнира. В финале Открытого Первенства Австралии Клара в двух сетах переиграла представительницу Канады Лейлу Анни Фернандес, получившую в Мельбурне 4-й номер посева. Клара фактически весь матч была в роли лидера, и позволяла Фернандес лишь сокращать отставание. На победу в финале Australian Open среди девушек Таусон потратила чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.
(1) Клара Таусон - (4) Лейла Анни Фернандес - 6:4, 6:3
Клара Таусон выиграла трофей в Мельбурне проиграв лишь 1 партию - стартовый сет ещё в матче первого круга на турнире.
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