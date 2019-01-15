Доминик Тим в начале третьго ночи дожал Бенуа Пэра на старте АО-2019.

Доминик Тим последним из всех теннисистов завершил свой матч первого круга на Открытом Первенстве Австралии. На старте Australian Open - 2019 австрийский теннисист, посеянный в Мельбурне под 7-м номером, лишь в пяти партиях обыграл француза Бенуа Пэра, занимающего на данный момент 61-ю строчку мирового рейтинга. После двух проигранных стартовых сетов Бенуа сумел собраться и дать настоящий бой Тиму. Пэр оставил за собой две последующие партии, но в решающем отрезке матча чуть стабильнее оказался Доминик. На победу в противостоянии австрийскому теннисисту понадобилось 3 часа и 45 минут игрового времени.
(7) Доминик Тим - Бенуа Пэр - 6:4, 6:3, 5:7, 1:6, 6:3
Во втором раунде Открытого Первенства Австралии Доминик Тим сыграет с местным теннисистом Алексеем Попыриным.
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