Катерина Козлова завершила выступления в Таиланде на стадии второго круга.

(6) Айла Томльянович - Катерина Козлова - 7:6(0), 6:1
А ведь какие шикарные шансы были у Катерины Козловой оставить за собой стартовый сет поединка против довольно непростой и, по-хорошему, неприятной Айлы Томльянович. Именно украинская теннисистка сумела в середине стартовой партии воспользоваться первым на двоих спортсменок брейк-поинтом, отличиться на приеме и удерживать свой перевес в счете вплоть до подачи на партию. Когда Катерина заработала двойной сет-болл, казалось, что Айла в борьбу уже не вернется, но...
Томльянович лихо отыгралась, взяв сразу 4 розыгрыша подряд, а чуть позже и второй раз отличилась на приеме. Теперь уже австралийская теннисистка получила возможность подавать на победу в сете. Козлова решила не сдаваться и оформила обратный брейк. Казалось, что на тае у Катерины будет возможность все исправить, но 13-й гейм завершился полноценным разгромом. За тай-брейк украинская теннисистка не смогла выиграть ни одного розыгрыша.
Борьбу сопернице во втором сете Катерине уже попросту не удалось навязать. Козлова уже на старте этого отрезка матча дважды упустила собственную подачу и оказалась в роли догоняющей - 0:4. Единственным светлым пятном в этом провальном сете стал один обратный брейк в исполнении украинской теннисистки, но сразу за ним Томльянович еще раз отличилась на приеме, а потом и уверенно подала на победу в матче.
Теперь в четвертьфинале соревнований в Хуахине Айла Томльянович сыграет с китайской теннисисткой Сайсай Чжен.
Напомним, что чуть ранее путевку в 1/4 финала соревнований в Таиланде оформила еще одна украинская спортсменка Даяна Ястремская.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий