Жо-Вильфред Тсонга становится полуфиналистом турнира в Брисбене.

Французский теннисист Жо-Вильфред Тсонга, который стартовал в основной сетке соревнований в австралийском Брисбене благодаря замороженному рейтингу, становится полуфиналистом турнира. На стадии 1/4 финала Тсонга в двух партиях переиграл местного спортсмена Алекса де Минаура, получившего на турнире 7-й номер посева. После обмена быстрыми брейками Жо-Вильфред в концовке стартовой партии сумел еще раз отличиться на приёме. Во втором сете Тсонга отпраздновал успех на тай-брейке, на котором он отдал сопернику всего 2 розыгрыша. На победу в матче Жо-Вильфред Тсонга потратил чуть более 1 часа и 45 минут игрового времени.
(PR) Жо-Вильфред Тсонга - (7) Алекс де Минаур - 6:4, 7:6(2)
В полуфинале соревнований в Брисбене французский теннисист сыграет с россиянином Даниилом Медеведевым.
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