Леся Цуренко становится финалисткой соревнований в Брисбене.

Леся Цуренко - (2) Наоми Осака - 6:2, 6:4
Понимаю всю абсурдность данной фразы, но мы имели все основания ожидать попадания украинской теннисистки в финал соревнований в Брисбене. Другое дело, что большинство видео в титульном матче прошлогоднюю победительницу турнира Элину Свитолину, но уж никак не Лесю Цуренко. Но именно вторая ракетка Украины на первом в сезоне турнире показывает такой уровень игры, что заслуженность её попадания в титульный матч не вызывает никаких сомнений. Особенно, после сегодняшнего полуфинала.
Наоми Осака девушка, конечно, невероятно перспективная. Обычно так говорят о юных представительницах второй-третьей сотни мирового рейтинга и уж никак не о победительнице Турнира Большого Шлема. Но ведь Осака действительно не раскрыла весь свой потенциал. Наоми вполне по силам захватить лидерство в женском туре чуть ли не на долгие годы. И вот тогда, именно этот матч в исполнении Леси станет настоящим учебником на тему: "Как обыграть Осаку". Повторить, правда, не каждый сможет.
Во-первых нужно показывать фантастический уровень подачи. Мощи и техники у Наоми хватает для того, чтобы вернуть на вылет почти любую вторую подачу от соперницы. Да и первый ввод мяча должен быть качественным, иначе можно нарваться на неприятности уже с приема. Фантастические показатели попадания первым мячом по ходу этого матча стали одним из аргументов Леси. Сложно представить, но во втором сете Цуренко подала с первой попытки, причём достаточно качественно подала, в 86-% случаев. Я вообще в женском теннисе таких показателей не помню очень давно.
Во-вторых для победы над Осака нужна идеальная стабильность. Наоми в любом матче найдёт, как выиграть очки собственными активными действиями. А если ещё начать дарить ей розыгрыши собственными оплошностями, пиши пропало. Цуренко сегодня и в этом плане провела удивительный матч. Наверное, единственным моментом, когда Леся немного сбавила и допустила несколько ошибок подряд, стала середина второй партии, когда Наоми добралась до двойного брейк-поинта. Но и тут украинская теннисистка собралась и ликвидировала этот шанс на спасение у соперницы.
В-третьих, чтобы обыграть Наоми нужно без устали отрабатывать в обороне, причём не выключаться из борьбы вплоть до того момента, когда судья на вышке выкрикнет: "Гейм, сет, матч". До тех пор, при любом счёте Осака способна взорваться и начать камбек. Сегодня Леся просто не позволила сопернице его начать, хотя возможность у Наоми была. Да, в тот, уже описанный выше момент, сама Цуренко начала ошибаться, но у Наоми действительно загорелись глаза. И, упусти Цуренко этот один-единственный гейм, я совсем не уверен в итоговом успехе украинской теннисистки.
Я промолчу про следующие пункты, которые включают идеальную физическую и тактическую подготовку к данному конкретному матчу. Для борьбы с топ-теннисистками это просто очевидные факторы. Отмечу разве что ещё один нюанс. С Осакой нельзя выключаться из борьбы раньше времени, но и включаться в борьбу нужно с первых же очков. Именно это и принесло Лесе успех в дебюте матча. Пока Наоми входила в матч, Цуренко уже успела с геймом на приеме повести, воспользовавшись первым же брейк-поинтом в первом же гейме встречи.
Наоми, похоже, не особо поняла, что произошло и как искать ключи к сопернице. Тем временем Леся еще и обезопасила себя от нервной концовки партии. После непростогон гейма на собственной подаче, когда стало заметно, что соперница потихоньку входит в игру, украинка фирменно погасила пыл Наоми вторым в партии брейком. Сразу после него Леся без проблем подала на сет.
Вторую партию украинская теннисистка снова начинает с выигранного на приёме гейма. Осака снова очень быстро оказывается в роли догоняющей, а к ней японка оказалась не готова. Про единственный случай, когда у Наоми были реальные шансы на спасение, мы говорили уже неоднократно. Двойной брейк-поинт Леся блестяще отыграла и даже могла через пару геймов ставить точку в поединке еще одним брейком. Осака включила на всю мощь подачу и продлила поединок еще на гейм, но вот помешать Лесе подать на победу Наоми уже не смогла.
В своём первом в карьере финале турниров категории Премьер Леся Цуренко сыграет с победительницей встречи между Каролиной Плишковой и Донной Векич.
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