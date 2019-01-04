Александра Саснович взяла лишь 2 гейма в четвертьфинале турнира в Брисбене.

Обидчица Элины Свитолиной белорусская теннисистка Александра Саснович разгромно уступила в четвертьфинале соревнований в Брисбене. На стадии 1/4 финала Александра взяла всего 2 гейма у хорватской спортсменки Донны Векич, занимающей на данный момент 34-ю строчку мирового рейтинга. В стартовой партии Векич быстро повела сразу с двумя брейками, а вот во втором сете Донна и вовсе отвесила сопернице полноценную баранку. На победу в матче Донна Векич потратила чуть менее часа игрового времени.
Донна Векич - Александра Саснович - 6:2, 6:0
Теперь в полуфинале турнира в Брисбене Донна Векич сыграет с победительницей матча между Каролиной Плишковой и Айлой Томльянович.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий