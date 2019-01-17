Винус Уильямс с баранкой в решающем сете переиграла Ализе Корне во втором круге АО-2019.

Американка Винус Уильямс выходит в третий раунд Открытого Первенства Австралии. На стадии второго круга 38-летняя Винус в трех партиях обыграла француженку Ализе Корне, занимающую на данный момент 46-ю строчку мирового рейтинга. Уильямс-старшая оставила за собой стартовый сет встречи, но благодаря позднему брейку во второй партии Ализе перевела выяснение отношений в решающий отрезок матча. В нем, правда, борьбы уже не получилось. Винус выиграла 6 геймов подряд и с баранкой оформила итоговую победу, на которую представительнице США понадобилось чуть менее 2 часов и 20 минут игрового времени.
Винус Уильямс - Ализе Корне - 6:3, 4:6, 6:0
В третьем раунде Australian Open - 2019 Винус Уильямс сыграет с лидером текущего мирового рейтинга румынской теннисисткой Симоной Халеп, которая в непростом матче второго круга переиграла
еще одну американку Софью Кенин.
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