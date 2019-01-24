Марта Костюк не сумела защитить титул на 60-тысячнике в Берни, уступив уже во втором раунде.

Ксию Ван - (3) Марта Костюк - 6:4, 6:1
Уже с понедельника украинская теннисистка Марта Костюк окажется за пределами топ-150 мирового рейтинга. Таков итог ее австралийского турне, во время которого не удалось защитить очки за прошлогодний третий круг Australian Open - 2019 и титул на 60-тысячнике в Берни. Это, естественно, очень досадно, но смущает другое - игра Марты, которая не показывает того тенниса, который ожидают увидеть в ее исполнении поклонники. Кто знает, может ожидания эти и завышены, но ведь ровно год назад Костюк не просто добивалась результатов, а и радовала глаз своими действиями на корте. Куда все подевалось? Вопрос, скорее, нужно адресовать самой украинской теннисистке и представителям ее команды.
Матч второго круга турнира в Берни против китаянки Ван Марта начала достаточно успешно. Уже после стартового гейма Костюк вырвалась вперед с брейком и закрепила этот результат выигранной под ноль собственной подачей. Правда, перевес в счете украинка удерживала крайне недолго - в середине партии Марта не просто позволила сопернице отыграться, но и второй раз подряд упустила собственную подачу. В напряженнейшей борьбе Ксию оформила успех на приеме, ликвидировала брейк-поинт в следующем собственном гейме и через несколько минут получила возможность подавать на партию.
Именно в этот момент, как это часто бывает с Мартой, она резко проснулась и отыграла упущенную подачу. Правда, через несколько минут Ван таки поставила победную точку в стартовом сете - Костюк снова не слишком удачно провела собственную подачу и позволила сопернице со второго сет-болла оформить выигрыш партии.
То, что происходило во втором сете описывать достаточно сложно. Марта на корте напоминала лишь бледную тень теннисистки, подающей огромные надежды. Концовку партии Костюк попросту провалила, выиграв за 4 гейма всего 3 розыгрыша. В итоге - два брейка от китаянки и разгромная ее победа во второй партии.
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