Каролин Возняцки разгромила свою соперницу по второму кругу АО-2019.

(3) Каролин Возняцки - Йоханна Ларссон - 6:1, 6:3
Каролин Возняцки не столкнулась с проблемами по ходу матча второго круга против шведской теннисистки Йоханны Ларссон. Во-первых, было очевидно, что Каро, в случае необходимости еще может прибавить, то есть показывала датчанка на корте явно не максимум своих возможностей. Во-вторых, сама Ларссон не ставила перед именитой соперницей никаких серьезных задач, так что необходимости увеличивать обороты у Возняцки попросту не было.
Начался поединок с брейка, который Возняцки под ноль сумела оформить уже в стартовом гейме на приеме. Каролин продолжила серию уверенно выигранной собственной подачей, тоже без единого розыгрыша в активе соперницы, и даже могла второй раз подряд отличиться на приеме, но на этот раз Ларссон смогла отыграться брейк-поинта. На этом все достижения шведской теннисистки в стартовой партии были исчерпаны. Каролин, дабы обезопасить себя от нервов, оформила еще один брейк и сразу после него спокойно подала на победу в партии. Снова, кстати, не отдав оппонентке ни одного розыгрыша за гейм.
В дебюте второго сета в игре не поменялось ровным счетом ничего. На корте продолжала доминировать Возняцки, которая снова могла повести с брейком уже после стартового гейма в партии. Ларссон смогла отыграть 3 брейк-поинта и защитить подачу, но через несколько минут Каролин таки вырвалась вперед - снова датчанка сумела отличиться на приеме под ноль.
Трудности возникли у Каро лишь в концовке встречи. Йоханна бросила все силы на то, чтобы ликвидировать отставание и даже заработала первые в матче брейк-поинты. Возняцки с двух брейковых мячей подачу защитила, а через несколько минут еще и на приеме отличилась, поставив точку в матче очередным брейком.
Теперь в третьем раунде Каролин Возняцки ждет россиянку Марию Шарапову, которой, для начала, нужно обыграть еще одну шведскую теннисистку Ребекку Петерсон.
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