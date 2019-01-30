Даяна Ястремская выходит в четвертьфинал турнира в Хуахине и ждет в нем Гарбинье Мугурусу.

(8) Даяна Ястремская - (WC) Шуай Пенг - 6:1, 6:4
Учитывая все жизненные неурядицы, с которыми столкнулась юная Даяна Ястремская за последние недели, даже сложно представить, в каком моральном состоянии выходила на корт украинская теннисистка. Конечно, вполне возможно, что все проблемы наоборот добавляют спортивной злости, но при этом о стабильности и устойчивости говорить, действительно не приходится. Жаль, что описывая теннисный поединок приходится углубляться в совсем не теннисные плоскости, но что поделать?
Даяна свой поединок второго круга выиграла достаточно уверенно по счету, но игровых проблем у украинской теннисистки, честно говоря, было предостаточно. Сама соперница подошла к матчу попросту в разобранном состоянии, иначе как объяснить разгромное поражение в сете, когда у твоей оппонентки катастрофически не идет первая подача? А ведь Ястремская в стартовой партии действительно попадала в отведенный для этого квадрат лишь в одном случае из трех, показав ужасные даже для женского тенниса цифры в 35-% успешного ввода мяча в игру с первой попытки.
В общем, вполне очевидно, что Даяне пришлось немного помучиться в собственных геймах, но с проблемами украинская теннисистка разбиралась, да и на приеме игра у Ястремской шла очень даже неплохо. Наверное, можно было бы немного сбавить обороты в плане риска и желания чуть ли не каждую подачу соперницы принять на вылет. Хотя, почему бы и не играть агрессивно, когда действительно владеешь тотальным перевесом по ходу встречи?
Даяна начала матч с довольно уверенно выигранного собственного гейма и тут же оформила еще и брейк под ноль. Через несколько минут первый брейк-поинт возник уже у Шуай, но Ястремская лихо его отыграла, а в следующем гейме на приеме довела свой перевес в счете до весьма солидного - в два брейка. На своей подаче украинской теннисистке снова пришлось помучиться, но и на этот раз гейм был спасен, правда, уже сразу с трех брейк-поинтов. Пенг выиграла свой первый гейм в матче лишь при счете - 0:5, так что вернуться в борьбу за сет китайская спортсменка уже не смогла. Подачу на партию Даяна провела, наконец, достаточно спокойно.
Во втором сете Ястремская так и не наладила первую подачу - процент попадания не добрался даже до отметки в 50-%. Но при этом, шансы у Пенг на приеме исчезли окончательно. Китайская теннисистка за весь второй сет так и не добралась до брейковых мячей, хотя Даяна действительно испытывала трудности с вводом мяча в игру. До концовки партии и сама украинка не блистала на приеме, но в самый важный момент Ястремская таки навязала сопернице борьбу и с пятого скрытого матч-болла оформила брейк. Подача на матч прошла для Ястремской без каких-либо лишних нервов.
Теперь в четвертьфинале соревнований в Хуахине Даяна Ястремская сыграет с победительницей встречи между 1-й ракеткой соревнований Гарбинье Мугурусой из Испании и немецкой теннисисткой Моной Бартель.
Отметим, что в эти минуты свой матч второго круга на турнире в Таиланде проводит еще одна украинская теннисистка - Катерина Козлова. За выход в четвертьфинал она борется с представительницей Австралии Айлой Томльянович.
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