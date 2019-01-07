Даяна Ястремская уверенно обыгрывает Лауру Зигемунд на старте турнира в Хобарте.

Даяна Ястремская - (Q) Лаура Зигемунд - 6:3, 6:1
Ястремская, казалось, начала поединок не лучшим образом, упустив уже стартовый гейм на собственной подаче. Даяна могла отыграться моментально, но не реализовала двойной брейк-поинт. Но с середины стартовой партии украинская теннисистка уже окончательно захватила инициативу и дважды взяла подачу соперницы. Был момент, когда сама украинская теннисистка могла упустить свой гейм, но на этот раз Ястремская спасла подачу с двойного брейк-поинта.
Во втором сете Даяна уже полностью доминировала на корте и вполне могла даже баранку немецкой тенниситке оформить. В итоге, единственный гейм в сете Зигемунд выиграла на собственной подаче, отыграв 2 брейк-поинта. Но на борьбу в партии этот локальный успех Лауры никак не повлиял.
Во втором раунде соревнований в Хобарте Даяна Ястремская сыграет с белорусской теннисисткой Верой Лапко.
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