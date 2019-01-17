Даяна Ястремская обыграла Карлу Суарес-Наварро и выходит на Серену Уильямс в третьем круге АО-2019.

Даяна Ястремская - (23) Карла Суарес-Наварро - 6:3, 3:6, 6:1
Карла Суарес-Наварро очень натужно входит в новый сезон и именно этим фактом Ястремская должна была пользоваться. Важно было с первых же розыгрышей навязать сопернице удобный для себя ритм игры, не позволить ей втянуть в затяжные и вязкие перестрелки. С задачей Даяна справилась просто блестяще, показав грамотную тактическую выучку. Именно Суарес-Наварро, несмотря на колоссальный опыт в туре, была вынуждена подстраиваться под действия соперницы и пытаться переламывать ход неудачно складывающегося матча.
С первых же розыгрышей Даяна показывала фирменный теннис, гоняла соперницу по всему периметру корта и не давала возможности отвечать из удобных позиций. Карла при этом, пахала на площадке, как проклятая, но особых результатов это ей не приносило. В середине партии Ястремская впервые в матче зацепилась на приеме и воспользовалась первой же возможностью для брейка. После него украинка четко отрабатывала на собственных подачах и вела партию к победе, но немного забуксовала как раз при подаче на сет. Несмотря на трудности, гейм Даяна защитила, отыграв брейк-поинт у испанки.
Вторую партию Ястремская начала все так же лихо и уже на самом старте этого игрового отрезка повела в счете с брейком. Суарес-Наварро все ждала своего шанса и он испанской теннисистке таки выпал. Даяна не сумела провести поединок без спадов. Пусть глубочайшим провалом то, что случилось в середине второго сета и не назовешь, но минутная расслабленность украинки привела к тому, что Карла просто воскресла и не просто отыграла упущенную подачу, а и второй брейк подряд оформила. В итоге - 5 геймов подряд остаются за испанской теннисисткой, которая оставляет за собой вторую партию.
Вот к таким поворотам поединков против цепких соперниц Даяна должна быть готова всегда. На том уровне, к которому подбирается Ястремская, подобные камбеки возможны всегда, и расслабляться можно только в тот момент, когда арбитр на вышке произносит "гейм, сет, матч". С другой стороны, украинке стоит выписать солидную порцию комплиментов за то, что в начале третьей партии, несмотря на недавний провал, Даяна начала все так же активно, как и первые полтора сета. Снова Ястремская гоняла оппонентку по всему корту и стабильно зарабатывала очки собственными активными действиями.
За Даяной остались первые 5 геймов решающего сета. Особо хочется отметить момент, в котором Ястремская оформляла второй брейк. Украинка выцарапала затяжной и тяжелейший гейм на приеме, после которого победа в матче стала вырисовываться уже с максимальной четкостью. Суарес-Наварро, конечно, просто так сдаваться не собиралась - испанская теннисистка сначала размочила счет, а потом попыталась зацепиться за подачу Даяны на матч, но с третьего матч-болла, отыграв по ходу гейма еще и брейк-поинт у соперницы, Ястремская поставила победную точку в противостоянии.
Впереди у Даяны невероятно сложный и важный матч третеьго круга против Серены Уильямс. Американка с позиции силы разобралась во втором раунде с Эжени Бушар. Понятно, что задача Ястремской, в первую очередь, не ударить в грязь лицом и дать бой сопернице. Но, может стоит попытаться показать свою фирменную игру и хотя бы попробовать зацепиться еще и за результат? Увидим в субботу.
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