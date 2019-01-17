Александр Зверев лишь в пяти сетах сломил сопротивление Жереми Шарди во втором раунде АО-2019.

4-й номер посева Открытого Первенства Австралии немецкий теннисист Александр Зверев с огромным трудом преодолевает стадию второго круга турнира. Лишь в пяти партиях Звереву удалось сломить сопротивление француза Жереми Шарди, занимающего на данный момент 36-ю строчку мирового рейтинга. Александр оставил за собой 2 стартовых сета и заработал тройной скрытый матч-болл в третьей партии, но не реализовал его и тут же проиграл собственную подачу. В четвертом сете Зверев добрался до матч-болла настоящего уже на тай-брейке, но и тут Шарди отыгрался и перевел поединок в решающий игровой отрезок. Но вот на пятый сет Жереми не хватило сил и Александр с двумя брейками оформил в нем победу. На выход в третий раунд Australian Open - 2019 Александр Зверев потратил 3 часа и 50 минут игрового времени.
(4) Александр Зверев - Жереми Шарди - 7:6(5), 6:4, 5:7, 6:7(6), 6:1
В третьем раунде австралийского мейджора Александр Зверев сыграет с австралийцем Алексом Болтом.
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