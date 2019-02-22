Ник Киргиос завершил борьбу на турнире в Делрей-Бич уже после второго круга.

Ник Киргиос не сумел пробиться в четвертьфинал соревнований категории ATP-250 в американском Делрей-Бич. На стадии второго круга австралийский теннисист в напряженной борьбе уступил молдованину Раду Алботу, занимающему на данный момент 82-ю строчку мирового рейтинга. Киргиосу не помогли и 19 эйсов, которые он успел настрелять за поединок. На выход в четвертьфинал турнира в Делрей-Бич Раду Албот потратил чуть более 1 часа и 25 минут игрового времени.
Раду Албот - Ник Киргиос - 6:2, 3:6, 6:3
В четвертьфинале соревнований в Делрей-Бич Раду Албот сыграет с 4-й ракеткой турнира американцем Стивом Джонсоном.
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