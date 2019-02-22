Екатерина Александрова пробивается в полуфинал турнира в Будапеште.

Россиянка Екатерина Александрова достаточно уверенно преодолела четвертьфинальную стадию соревнований категории WTA International в Будапеште. В двух партиях Екатерина переиграла представительницу Франции Паулин Парментье, занимающую на данный момент 55-ю строчку мирового рейтинга. По ходу стартовой партии Александрова уступала с брейком, но смогла переломить ход неудачно складывающегося сета. Во втором отрезке встречи Екатерина владела солидным перевесом и закончила его с преимуществом в два выигранных на приеме гейма. На выход в полуфинал турнира в Будапеште Екатерина Александрова потратила чуть менее 1 часа и 20 минут игрового времени.
Екатерина Александрова - Паулин Парментье - 6:3, 6:2
Теперь в полуфинале соревнований в Будапеште Екатерина Александрова сыграет с победительницей матча между украинкой Катериной Козловой и первой ракеткой турнира бельгийской теннисисткой Алисон ван Эйтванк.
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