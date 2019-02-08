Маркос Багдатис обыгрывает Люку Пуйе уже на старте турнира в Монпелье.

(Q) Маркос Багдатис - (1) Люка Пуйе - 7:6(2), 6:7(4), 6:4
В стартовой партии встречи Багдатис долгое время уступал с брейком. В концовке сета Маркос сначала отыграл два сет-болла у соперника в собственном гейме, а потом еще и помешал Пуйе подать на победу в партии, снова таки, ликвидировав два сет-поинта. В итоге киприот оформил выигрыш первого сета на тай-брейке.
По ходу второй партии уже сам Багдатис выходил подавать на матч, но на этот раз Люка в последний момент спасся, дотянул до тай-брейка и уже на нем перевел поединок в решающий игровой отрезок. Ну а в третьем сете Маркос оформил победу с минимальным перевесом в один брейк.
Теперь в четвертьфинале соревнований в Монпелье Маркос Багдатис сыграет с молдавским теннисистом Раду Алботом.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий