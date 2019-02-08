пятница, 8 февраля 2019 г.

Маркос Багдатис обыгрывает Люку Пуйе уже на старте турнира в Монпелье.

Киприот Маркос Багдатис, начинавший выступления на соревнованиях категории ATP-250 во французском Монпелье еще с сита квалификации, выбивает из борьбы полуфиналиста Australian Open - 2019. Уже в матче стартового для сеянный спортсменов второго круга Маркос в трех сетах переиграл лидера посева местного теннисиста Люку Пуйе. На сложнейшую победу в противостоянии Багдатис потратил даже более 2 часов и 40 минут игрового времени.


(Q) Маркос Багдатис - (1) Люка Пуйе - 7:6(2), 6:7(4), 6:4

В стартовой партии встречи Багдатис долгое время уступал с брейком. В концовке сета Маркос сначала отыграл два сет-болла у соперника в собственном гейме, а потом еще и помешал Пуйе подать на победу в партии, снова таки, ликвидировав два сет-поинта. В итоге киприот оформил выигрыш первого сета на тай-брейке.

По ходу второй партии уже сам Багдатис выходил подавать на матч, но на этот раз Люка в последний момент спасся, дотянул до тай-брейка и уже на нем перевел поединок в решающий игровой отрезок. Ну а в третьем сете Маркос оформил победу с минимальным перевесом в один брейк.

Теперь в четвертьфинале соревнований в Монпелье Маркос Багдатис сыграет с молдавским теннисистом Раду Алботом.

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о 01:22
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