Грегуар Баррер выигрывает соревнования категории Челленджер в Кемпере.

Французский теннисист Грегуар Баррер становится победителем домашних соревнований категории Челленджер в Кемпере, на которых он был посеян лишь под 15-м номером. В титульном матче турнира Грегуар добился волевой победы над британцем Даниэлем Эвансом, занимающим на данный момент 163-ю строчку мирового рейтинга. После проигранной стартовой партии Баррер перехвалил инициативу и смог оставить за собой два последующих сета. На победу в финале соревнований в Кемпере Грегуар Баррер потратил чуть менее 1 часа и 50 минут игрового времени.
(15) Грегуар Баррер - Даниэль Эванс - 4:6, 6:2, 6:3
Для Грегуара Баррера титул в Кемпере становится всего вторым на уровне Челленджеров в карьере.
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