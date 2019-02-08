Фабио Фоньини проиграл уже в первом матче на турнире в Кордове.

Лидер посева соревнований категории ATP-250 в аргентинской Кордове Фабио Фоньини из Италии не сумел преодолеть даже стартовый для себя второй раунд турнира. В нем итальянский теннисист в двух сетах уступил представителю Словении Альяжу Бедене, занимающему на данный момент 65-ю строчку мирового рейтинга. В стартовой партии Бедене просто разгромил Фоньини, отдав тому лишь 1 гейм. Во втором сете Фабио в борьбу, вроде, вернулся, дважды вырывался вперед с брейком, но провалил концовку поединка. На победу над первой ракеткой турнира в Кордове Альяж Бедене потратил чуть более 1 часа и 10 минут игрового времени.
Альяж Бедене - (1) Фабио Фоньини - 6:1, 6:4
В четвертьфинале соревнований в Кордове Альяж Бедене сыграет с представителем Уругвая Пабло Куэвасом, который чуть ранее переиграл 6-ю ракетку турнира
представителя Туниса Малека Жазири.
Примечательно, что на всех турнирах ATP на этой неделе лидеры посева умудрились проиграть уже свои стартовые матчи. Карен Хачанов уступил Маттео Берреттини в Софии, ну а Люка Пуйе проиграл квалифайеру Маркосу Багдатису
в Монпелье.
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