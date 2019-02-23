Белинда Бенчич обыграла Петру Квитову в финале турнира в Дубае.

Белинда Бенчич - (2) Петра Квитова - 6:3, 1:6, 6:2
Петра Квитова начала финальный поединок так, будто турнирная дистанция в Дубае выжала из нее все соки. Да, чешская теннисистка не так легко, как хотелось бы, продвигалась по сетке, но и у Белинды Бенчич проблемы на пути к финалу возникали регулярно. Тем более, что играла швейцарская теннисистка чуть ли не исключительно с представительницами топ-10 мирового рейтинга.
Итак, уже стартовый гейм на собственной подаче Квитова проиграла под ноль, да и следующий чешской теннисистке пришлось спасать с двух брейк-поинтов. Проблемы решить не удалось даже к середине стартовой партии, когда Петра отпустила соперницу в отрыв уже с двумя выигранными на приёме геймами. Некоторая надежда попробовала возродиться после того, как уже самой Квитовой удался брейк под ноль. Отставание Петры стало совсем не критичным, но Бенчич лихо отмела все варианты на камбек ещё одной выигранной подачей оппонентки.
Как же кардинально отличался второй сет от того, что зрители увидели в начале матча. Теперь уже Квитова просто уничтожала соперницу на приёме, а Белинда лишь наблюдала за тем, как гейм за геймом уходят в актив 2-й ракетки турнира. 3 заработанных брейк-поинта и, как следствие, 3 брейка. Блестящая результативность от Квитовой и полностью заслуженная разгромная победа в сете от чешской теннисистки.
Третья партия и - очередной крутой поворот в матче. Бенчич явно сделала выводы из проигранного сета, внесла нужные коррективы в игру и снова оказалась в роли лидера. Швейцарская спортсменка быстро повела с брейком, упрочила лидерство ещё одним выигранным на приёме геймом, но столкнулась с некоторыми проблемами при подаче на чемпионство. Квитова добралась, наконец, до брейк-поинтов, но со счета 15:40 Бенчич взяла победный в финале гейм.
Для Белинды Бенчич титул в Дубае становится для швейцарской теннисистки первым трофеем с августа 2015-го года и всего 3-м в карьере в целом.
Отметим, что на пути к титулу Белинда переиграла четырёх представительниц топ-10 мирового рейтинга - Арину Сабаленко, Симону Халеп, Элину Свитолину и Петру Квитову.
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