пятница, 22 февраля 2019 г.

Элина Свитолина не смогла выйти в финал соревнований в Дубае.

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла защитить прошлогодний титул на соревнованиях категории WTA Premier 5 в Дубае. На стадии полуфинала турнира Элина в напряженной борьбе уступила швейцарской теннисистке Белинде Бенчич, занимающей на данный момент 45-ю строчку мирового рейтинга. Свитолина проиграла стартовый сет противостояния, смогла выровнять игру во второй партии и перевела матч в решающий отрезок, но уступила на его тай-брейке. На выход в финал соревнований в Дубае Белинда Бенчич потратила 2 часа игрового времени.


Белинда Бенчич - (6) Элина Свитолина - 6:2, 3:6, 7:6(3)

 Для Элины Свитолиной начало встречи получилось прогнозируемо тяжёлым. Во многом игра зависела от первой подачи украинской теннисистки. Ведь ни для кого не секрет в том, что принимать мягкие вторые мячи Бенчич умеет и любит. А вот Свитолина добавлять мощь во вторую попытку пока не может. В общем, так оно и получилось на деле. Только украинка не попадала первым мячом в квадрат, как Бенчич буквально окрылялась и выдавала прекрасный прием второй подачи.

В целом ведь ввод мяча в игру работал у Элины не так уж и плохо. Подобных показателей почти в 70% попадания первого мяча могло хватить почти на любую соперницу. Но когда со второй подачи ты берёшь всего 1 розыгрыш за сет, проблем не избежать. Свитолина упустила уже стартовый собственный гейм, а потом в середине партии Белинда ещё и упрочила свое лидерство в счёте ещё одним брейком. Судьба сета, учитывая отсутствие у Элины шансов на приёме, к этому моменту уже была решена.

Вторую партию Бенчич начала с ещё одного брейка, но украинская теннисистка в борьбу вернулась моментально. Элина наладила отличную глубину приёма, которая оказалась катастрофически неудобна для Бенчич. Вылилось это в удивительные цифры - теперь уже Белинда выиграла за сет всего 1 мяч, но, внимание, на первой подаче!!! 

Элина соперницу в этом сете не разгромила лишь потому, что и сама периодически возвращалась в функциональные ямы, но победу в партии украинская теннисистка таки одержала. Но самый яркий всплеск эмоций зрителям теннисистки приберегли на концовку встречи.

Итак, в середине третьего сета Свитолина вырывается вперёд с брейком и даже выходит подавать на победу, но проигрывает гейм под ноль. Через несколько минут у Элины ещё раз подвисает подача и у Бенчич образовывается сразу 3 матч-болла. Свитолина их обыгрывает, переводит поединок на тай-брейк решающего сета, но практически без шансов проигрывает его. Вот так и сложила свои полномочия чемпионка двух последних лет на соревнованиях в Дубае.

Ну а Белинда Бенчич в финале турнира в Дубае сыграет с чешской теннисисткой Петрой Квитовой, которая в своей полуфинальной встрече обыграла Шувей Се из Тайваня.

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о 21:52
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