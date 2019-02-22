Элина Свитолина не смогла выйти в финал соревнований в Дубае.

Белинда Бенчич - (6) Элина Свитолина - 6:2, 3:6, 7:6(3)
Для Элины Свитолиной начало встречи получилось прогнозируемо тяжёлым. Во многом игра зависела от первой подачи украинской теннисистки. Ведь ни для кого не секрет в том, что принимать мягкие вторые мячи Бенчич умеет и любит. А вот Свитолина добавлять мощь во вторую попытку пока не может. В общем, так оно и получилось на деле. Только украинка не попадала первым мячом в квадрат, как Бенчич буквально окрылялась и выдавала прекрасный прием второй подачи.
В целом ведь ввод мяча в игру работал у Элины не так уж и плохо. Подобных показателей почти в 70% попадания первого мяча могло хватить почти на любую соперницу. Но когда со второй подачи ты берёшь всего 1 розыгрыш за сет, проблем не избежать. Свитолина упустила уже стартовый собственный гейм, а потом в середине партии Белинда ещё и упрочила свое лидерство в счёте ещё одним брейком. Судьба сета, учитывая отсутствие у Элины шансов на приёме, к этому моменту уже была решена.
Вторую партию Бенчич начала с ещё одного брейка, но украинская теннисистка в борьбу вернулась моментально. Элина наладила отличную глубину приёма, которая оказалась катастрофически неудобна для Бенчич. Вылилось это в удивительные цифры - теперь уже Белинда выиграла за сет всего 1 мяч, но, внимание, на первой подаче!!!
Элина соперницу в этом сете не разгромила лишь потому, что и сама периодически возвращалась в функциональные ямы, но победу в партии украинская теннисистка таки одержала. Но самый яркий всплеск эмоций зрителям теннисистки приберегли на концовку встречи.
Итак, в середине третьего сета Свитолина вырывается вперёд с брейком и даже выходит подавать на победу, но проигрывает гейм под ноль. Через несколько минут у Элины ещё раз подвисает подача и у Бенчич образовывается сразу 3 матч-болла. Свитолина их обыгрывает, переводит поединок на тай-брейк решающего сета, но практически без шансов проигрывает его. Вот так и сложила свои полномочия чемпионка двух последних лет на соревнованиях в Дубае.
Ну а Белинда Бенчич в финале турнира в Дубае сыграет с чешской теннисисткой Петрой Квитовой, которая в своей полуфинальной встрече обыграла Шувей Се из Тайваня.
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