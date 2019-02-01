пятница, 1 февраля 2019 г.

Кики Бертенс выходит в полуфинал соревнований в Санкт-Петербурге.

Представительница Нидерландов Кики Бертенс, которая на соревнованиях категории WTA Premier в Санкт-Петербурге получила 2-й номер посева, становится полуфиналисткой турнира. На стадии 1/4 финала Кики в непростом трехсетовом поединке сломила сопротивление россиянки Анастасии Павлюченковой, занимающей на данный момент 32-ю строчку мирового рейтинга. На победу в противостоянии Бертенс потратила чуть более полутора часов игрового времени.


(2) Кики Бертенс - Анастасия Павлюченкова - 6:2, 3:6, 6:0

Бертенс отлично начала матч, повела сразу с двумя брейками и спокойно оставила за собой весь стартовый сет встречи. У Анастасии за первую партию был всего 1 брейк-поинт, который россиянка реализовать так и не смогла.

А вот во второй партии уже сама Павлюченкова быстро вырвалась вперед с геймом на приеме в активе. Кики в концовке сета отыгралась, но тут же позволила сопернице восстановить перевес и сразу же подать на победу во всей партии.

Ну а в решающем отрезке матча борьбы уже не получилось вовсе. Бертенс выиграла 6 геймов подряд и отвесила Павлюченковой полноценную баранку. Теперь в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге Кики Бертенс сыграет с 4-й ракеткой турнира Ариной Сабаленко, которая чуть ранее переиграла Екатерину Александрову в своем поединке стадии 1/4 финала.

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о 17:13
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