Кики Бертенс выходит в полуфинал соревнований в Санкт-Петербурге.

(2) Кики Бертенс - Анастасия Павлюченкова - 6:2, 3:6, 6:0
Бертенс отлично начала матч, повела сразу с двумя брейками и спокойно оставила за собой весь стартовый сет встречи. У Анастасии за первую партию был всего 1 брейк-поинт, который россиянка реализовать так и не смогла.
А вот во второй партии уже сама Павлюченкова быстро вырвалась вперед с геймом на приеме в активе. Кики в концовке сета отыгралась, но тут же позволила сопернице восстановить перевес и сразу же подать на победу во всей партии.
Ну а в решающем отрезке матча борьбы уже не получилось вовсе. Бертенс выиграла 6 геймов подряд и отвесила Павлюченковой полноценную баранку. Теперь в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге Кики Бертенс сыграет с 4-й ракеткой турнира Ариной Сабаленко, которая чуть ранее переиграла Екатерину Александрову в своем поединке стадии 1/4 финала.
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