Арина Сабаленко уступила Кики Бертенс в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге.

Белорусская теннисистка Арина Сабаленко не сумела пробиться в финал соревнований категории WTA Premier в Санкт-Петербурге. На стадии 1/2 финала Арина в двух партиях уступила представительнице Нидерландов Кики Бертенс, получившей на турнире 2-й номер посева. Победу в стартовом сете Бертенс оформила лишь на тай-брейке, а вот во второй партии Кики уже полностью доминировала на корте и оставила её за собой с большим перевесом. На победу в матче Кики Бертенс потратила чуть более 1 часа и 40 минут игрового времени.
(2) Кики Бертенс - (4) Арина Сабаленко - 7:6(5), 6:2
Теперь в финале соревнований в Санкт-Петербурге Кики Бертенс сыграет с победительницей матча между Донной Векич и Верой Звонаревой.
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