Кики Бертенс берет титул в Санкт-Петербурге.

Представительница Нидерландов Кики Бертенс выигрывает соревнования категории WTA Premier в Санкт-Петербурге, на которых она была посеяна под 2-м номером. В титульном матче турнира Кики в двух партиях переиграла хорватскую теннисистку Донну Векич, занимающую на данный момент 30-ю строчку мирового рейтинга. В стартовом сете Бертенс уступала сразу с двумя брейками, но дважды помешала сопернице подать на партию, перевела её на тай-брейк и уверенно выиграла этот 13-й гейм. Ну а во втором сете уже сама Кики быстро повела с геймом на приёме в активе и, пусть и позволила Донне отыграться, успела ещё раз взять подачу соперницы. Кики Бертенс потратила на победу в финальном матче 1 час и 45 минут игрового времени.
(2) Кики Бертенс - (8) Донна Векич - 7:6(2), 6:4
Для Кики Бертенс титул в Санкт-Петербурге становится уже 8-м в профессиональной карьере на уровне WTA.
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