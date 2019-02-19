Александра Саснович разгромно уступила во втором раунде турнира в Дубае.

Белорусская теннисистка Александра Саснович не сумела преодолеть стадию второго круга на соревнованиях категории WTA Premier 5 в Дубае. В двух партиях Александра уступила представительнице Тайваня Шувей Се, занимающей на данный момент 31-ю строчку мирового рейтинга. За весь поединок Саснович сумела взять у соперницы всего 3 гейма. На разгромную победу в противостоянии Шувей Се потратила чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.
Шувей Се - Александра Саснович - 6:1, 6:2
В третьем раунде соревнований в Дубае Шувей Се сыграет с победительницей матча между Анжелик Кербер и Далилой Якупович.
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