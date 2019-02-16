Марко Чеккинато становится первым финалистом соревнований в Буэнос-Айресе.

(3) Марко Чеккинато - Гвидо Пелья - 6:4, 6:2
В начале поединка добиться перевеса, либо в счёте, либо в самой игре, долгое время не удавалось ни одному из тнниёистов. Но с середины стартовой партии Чеккинато стал перебирать инициативу к собственным рукам, а с концовки первого сета и вовсе полностью доминировать на корте.
Для начала Марко оформил поздний брейк, благодаря которому и поставил победную точку в стартовой партии. Удивительно, что именно в этом гейме принимающая сторона хоть что-то смогла противопоставить стороне подающей, а зрители увидели первые в матче брейк-поинты.
В дебюте второй партии Чеккинато ещё раз отличился на приёме и теперь уже мог действовать по счету. С задачей итальянский теннисист справился прекрасно, а под занавес матча Марко ещё один брейк смог оформить.
Теперь в финале соревнований в Буэнос-Айресе Марко Чеккинато сыграет с победителем матча между Домиником Тимом и Диего Шварцманом.
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