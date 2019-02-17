Марко Чеккинато уничтожил Диего Шварцмана в финале турнира в Буэнос-Айресе.

(2) Марко Чеккинато - (3) Диего Шварцман - 6:1, 6:2
Обьяснение этому форменному разгрому стоит искать во вчерашнем дне. Чеккинато на стадии полуфинала уверенно разобрался с Гвидо Пельей. А вот Шварцман за выход в финал больше двух с половиной часов рубился с Домиником Тимом. Добавьте к этому то, что Диего ещё и начал свой полуфинальный матч позже итальянца, и тогда поймёте, почему Шварцман вышел на финал настолько выжатым.
Я не вижу смысла описывать события в матче, поскольку все происходящее на корте можно описать одной фразой - полное доминирование. Чеккинато, может, провел и не лучший свой матч в карьере, но против такого уставшего соперника ничего больше от итальянца и не требовалось.
Для Марко Чеккинато титул в Буэнос-Айресе становится уже третьим в карьере, причём все свои трофеи итальянский теннисист добыл начиная с середины прошлого сезона, да ещё и исключительно на грунтовом покрытии.
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