воскресенье, 17 февраля 2019 г.

Марко Чеккинато уничтожил Диего Шварцмана в финале турнира в Буэнос-Айресе.

Итальянский теннисист Марко Чеккинато становится победителем соревнований категории ATP-250 в Буэнос-Айресе, на которых он был посеян под 3-м номером. В титульном матче турнира Марко в двух партиях попросту разгромил аргентинца Диего Шварцмана, занимающего 19-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь финал Чеккинато отдал сопернику всего 3 гейма. На победу в матче итальянский теннисист потратил чуть более 1 часа и 5 минут игрового времени.


(2) Марко Чеккинато - (3) Диего Шварцман - 6:1, 6:2

 Обьяснение этому форменному разгрому стоит искать во вчерашнем дне. Чеккинато на стадии полуфинала уверенно разобрался с Гвидо Пельей. А вот Шварцман за выход в финал больше двух с половиной часов рубился с Домиником Тимом. Добавьте к этому то, что Диего ещё и начал свой полуфинальный матч позже итальянца, и тогда поймёте, почему Шварцман вышел на финал настолько выжатым.

Я не вижу смысла описывать события в матче, поскольку все происходящее на корте можно описать одной фразой - полное доминирование. Чеккинато, может, провел и не лучший свой матч в карьере, но против такого уставшего соперника ничего больше от итальянца и не требовалось.

Для Марко Чеккинато титул в Буэнос-Айресе становится уже третьим в карьере, причём все свои трофеи итальянский теннисист добыл начиная с середины прошлого сезона, да ещё и исключительно на грунтовом покрытии.

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о 22:04
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