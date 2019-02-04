понедельник, 4 февраля 2019 г.

Стэн Вавринка уступил уже на старте соревнований в Софии.

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка не сумел преодолеть уже стартовый раунд соревнований категории ATP-250 в болгарской Софии. В матче первого круга Стэн в напряженной борьбе уступил представителю Румынии Мариушу Копилу, занимающему на данный момент 56-ю строчку мирового рейтинга. Благодаря единственному брейку Вавринка оставил за собой стартовый сет матча, но Копил выиграл вторую партию противостояния на довольно напряженном тай-брейке. В дебюте решающего отрезка поединка Стэн впервые в матче упустил собственную подачу и так и не смог отыграть это отставание. На победу во встрече Мариуш Копил потратил около 1 часа и 50 минут игрового времени.


Мариуш Копил - Стэн Вавринка - 3:6, 7:6(5), 6:4

 Во втором раунде соревнований в Софии Мариуш Копил сыграет с победителем матча между местным теннисистом Александаром Лазаровым и испанцем Фернандо Вердаско.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 22:07
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)