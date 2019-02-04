Стэн Вавринка уступил уже на старте соревнований в Софии.

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка не сумел преодолеть уже стартовый раунд соревнований категории ATP-250 в болгарской Софии. В матче первого круга Стэн в напряженной борьбе уступил представителю Румынии Мариушу Копилу, занимающему на данный момент 56-ю строчку мирового рейтинга. Благодаря единственному брейку Вавринка оставил за собой стартовый сет матча, но Копил выиграл вторую партию противостояния на довольно напряженном тай-брейке. В дебюте решающего отрезка поединка Стэн впервые в матче упустил собственную подачу и так и не смог отыграть это отставание. На победу во встрече Мариуш Копил потратил около 1 часа и 50 минут игрового времени.
Мариуш Копил - Стэн Вавринка - 3:6, 7:6(5), 6:4
Во втором раунде соревнований в Софии Мариуш Копил сыграет с победителем матча между местным теннисистом Александаром Лазаровым и испанцем Фернандо Вердаско.
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