Представитель 6-й сотни мирового рейтинга выигрывает крупный Челленджер в Кливленде.

Натурализованный американец, ранее защищавший цвета французского флага, Максим Кресси становится победителем крупного Челленджера в Кливленде. В финале соревнований Максим, который начинал борьбу на турнире еще с сита квалификации, в трех сетах переиграл Микаэля Торпегаарда из Дании, занимающего на данный момент 298-ю строчку мирового рейтинга. Торпегаард оставил за собой стартовый сет на тай-брейке и даже имел 2 матч-болла на приеме в концовке второй партии, но Кресси отыгрался и уже сам выиграл тай. В решающем сете Микаэль умудрился допустить двойную ошибку на скрытом матч-болле, ну а Максим шансом подавать на чемпионство воспользовался сполна. На победу в финале турнира в Кливленде Максим Кресси потратил около 2 часов и 20 минут игрового времени.
(Q) Максим Кресси - Микаэль Торпегаард - 6:7(4), 7:6(6), 6:3
Удивительно, что для Максима Кресси Челленджер в Кливленде стал всего вторым в карьере, в котором он принимал участие. Американец французского происхождения на данный момент занимает лишь 528-ю строчку мирового рейтинга и является действующим представителем университетского тенниса.
После победы на Челленджере в Кливленде Максим Кресси поднимется сразу на 215 позиций в мужском рейтинге и окажется на грани попадания в топ-300 классификации.
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