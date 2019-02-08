пятница, 8 февраля 2019 г.

Пабло Куэвас впервые за год выходит в четвертьфинал турнира категории ATP.

Уругвайский теннисист Пабло Куэвас пробивается в четвертьфинал соревнований категории ATP-250 в Аргентине. На стадии второго круга Пабло в двух партиях обыграл 6-ю ракетку турнира в Кордове представителя  Туниса Малека Жазири. Судьбу стартового сета решил тай-брейк, по ходу которого Куэвас отыгрался со счета 3:5, выиграв 4 розыгрыша подряд. Ну а во втором отрезке противостояния Пабло уже полностью доминировал на корте. На выход в 1/4 финала соревнований в Кордове Пабло Куэвас потратил чуть менее 1 часа и 25 минут игрового времени.


Пабло Куэвас - (6) Малек Жазири - 7:6(5), 6:2

Теперь в четвертьфинале соревнований в Кордове Пабло Куэвас сыграет с победителем матча между лидером посева итальянцем Фабио Фоньини и представителем Словении Альяжем Бедене.

Примечательно, что Пабло Куэвас добрался до четвертьфинальной стадии турниров ATP впервые с февраля прошлого года. Тогда на соревнованиях в Сан-Пауло уругвайский теннисист остановился в 1/2 финала, где, кстати, уступил как раз потенциальному сопернику в Кордове - Фабио Фоньини.

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о 00:26
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