Пабло Куэвас впервые за год выходит в четвертьфинал турнира категории ATP.

Пабло Куэвас - (6) Малек Жазири - 7:6(5), 6:2
Теперь в четвертьфинале соревнований в Кордове Пабло Куэвас сыграет с победителем матча между лидером посева итальянцем Фабио Фоньини и представителем Словении Альяжем Бедене.
Примечательно, что Пабло Куэвас добрался до четвертьфинальной стадии турниров ATP впервые с февраля прошлого года. Тогда на соревнованиях в Сан-Пауло уругвайский теннисист остановился в 1/2 финала, где, кстати, уступил как раз потенциальному сопернику в Кордове - Фабио Фоньини.
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