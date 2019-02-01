пятница, 1 февраля 2019 г.

Кубок Дэвиса. Сборная Австралии уверенно повела в матче против Боснии и Герцеговины.

По итогам первого игрового дня матча квалификации Мировой группы Кубка Дэвиса - 2019 сборная Австралии оказалась в шаге от победы над командой Боснии и Герцеговины. Хозяева кортов в Аделаиде оставили за собой два одиночных поединка, не отдав соперникам ни одного сета. Сначала Джон Миллман уверенно переиграл Дамира Джумхура, а затем Алекс де Минаур также в двух партиях разобрался с Мирзой Башичем. Таким образом, по итогам стартового игрового дня Австралия повела в счете - 2:0.


Австралия - Босния и Герцеговина - 2:0

 Джон Миллман - Дамир Джумхур - 6:3, 6:2
Алекс де Минаур - Мирза Башич - 6:3, 7:6(0)

Таким образом сборная Австралии может гаранитровать себе победу в матче уже после парного поединка. На него, на данный момент, заявлены Джон Пирс и Джордан Томпсон от хозяев и Мирза Башич/Томислав Бркич от команды Боснии и Герцеговины.

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о 12:14
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