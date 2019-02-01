Кубок Дэвиса. Сборная Австралии уверенно повела в матче против Боснии и Герцеговины.

Австралия - Босния и Герцеговина - 2:0
Джон Миллман - Дамир Джумхур - 6:3, 6:2
Алекс де Минаур - Мирза Башич - 6:3, 7:6(0)
Таким образом сборная Австралии может гаранитровать себе победу в матче уже после парного поединка. На него, на данный момент, заявлены Джон Пирс и Джордан Томпсон от хозяев и Мирза Башич/Томислав Бркич от команды Боснии и Герцеговины.
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