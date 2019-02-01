Кубок Дэвиса. Андреас Сеппи и Маттео Берреттини приносят сборной Италии 2 очка в матче с Индией.

Индия - Италия - 0:2
Рамкумар Раманатан - Андреас Сеппи - 4:6, 2:6
Праджнеш Гуннесваран - Маттео Берреттини - 4:6, 3:6
Таким образом сборной Италии достаточно взять всего 1 очко в трех оставшихся встречах для итоговой победы в матче. В следующем парном противостоянии сыграют Рохан Бопана/Дивиж Шаран и Марко Чеккинато/Симоне Болелли.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий