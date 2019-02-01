пятница, 1 февраля 2019 г.

Кубок Дэвиса. Андреас Сеппи и Маттео Берреттини приносят сборной Италии 2 очка в матче с Индией.

Сборная Италии уверенно начала выездной поединок квалификации Мировой Группы Кубка Дэвиса против команды Индии. По итогам первого игрового дня встречи гости сумели добиться двух побед в одиночных противостояниях и повести в счете - 2:0. Первое очко своей сборной сумел принести Андреас Сеппи, который в двух партиях разобрался с Рамкумаром Раманатаном, ну а во втором матче дня Маттео Берреттини, также в двух сетах, переиграл Праджнеша Гуннесварана.


Индия - Италия - 0:2

 Рамкумар Раманатан - Андреас Сеппи - 4:6, 2:6
Праджнеш Гуннесваран - Маттео Берреттини - 4:6, 3:6

Таким образом сборной Италии достаточно взять всего 1 очко в трех оставшихся встречах для итоговой победы в матче. В следующем парном противостоянии сыграют Рохан Бопана/Дивиж Шаран и Марко Чеккинато/Симоне Болелли.

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о 12:27
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