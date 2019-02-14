четверг, 14 февраля 2019 г.

Янко Типсаревич не сумел пробиться в четвертьфинал Челленджера в Бангкоке.

Сербский теннисист Янко Типсаревич завершил выступления на соревнованиях категории Челленджер в Бангкоке. На стадии третьего раунда Янко, занимающий на данный момент довольно скромную 508-ю строчку мирового рейтинга, в трех партиях уступил представителю Австралии Джеймсу Дакворту. Типсаревич сумел оставить за собой стартовый сет поединка, но затем уступил в двух последующих отрезках встречи. На выход в четвертьфинал Челленджера в Бангкоке Джеймс Дакворт потратил чуть менее 2 часов игрового времени.


Джеймс Дакворт - (WC) Янко Типсаревич - 4:6, 6:3, 6:2

На стадии 1/4 финала Челленджера в Бангкоке Джеймс Дакворт сыграет с американцем Джейси Арагоне.

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о 11:33
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