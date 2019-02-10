Арина Сабаленко приносит сборной Беларуси победное очко в противостоянии с Германией.

Сборная Беларуси становится первым полуфиналистом Мировой Группы Кубка Федераций. Всего трех матчей хватило гостьям 1/4 финала для того, чтобы набрать достаточное количество очков в противостоянии с командой Германии. В первом же одиночном поединке воскресного игрового дня Арина Сабаленко разгромила Лауру Зигемунд, занимающую на данный момент 104-ю строчку мирового рейтинга. За весь матч Арина отдала сопернице всего 2 гейма и потратила на решающую победу 1 час и 20 минут игрового времени.
Германия - Беларусь - 0:3
Лаура Зигемунд - Арина Сабаленко - 1:6, 1:6
Напомним, что в первый игровой день Арина Сабаленко так же уверенно разобралась с Андреа Петкович, ну а первое очко в матче белорусской сборной принесла Александра Саснович, которая тоже в двух партиях обыграла Татьяну Марию.
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