Кубок Федераций. Швеция - Эстония - 1:0. Йоханна Ларссон выводит скандинавок вперед.

Матч группового этапа зональных соревнований Кубка Федераций в первой группе Евро-Африканской зоны, за которым украинские поклонники тенниса вынуждены следить достаточно внимательно, начался с прогнозируемой победы Йоханны Ларссон. Шведская теннисистка в двух партиях обыграла Елену Малыгину и вывела свою сборную вперед. Йоханна по два раза в каждом из сетов отличилась на приеме и удержала все собственные подачи. На победу в противостоянии Йоханна Ларссон потратила чуть более 1 часа и 5 минут игрового времени.
Кубок Федераций
Швеция - Эстония - 1:0
Йоанна Ларссон - Елена Малыгина - 6:2, 6:3
Во втором одиночном матче противостояния сыграеют Ребекка Петерсон и Анетт Контавейт.
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