Кубок Федераций. Украина - Болгария - 1:0. Марта Костюк приносит первое очко украинской сборной.

Кубок Федераций
Украина - Болгария - 1:0
Марта Костюк - Изабелла Шиникова - 7:5, 6:4
Ситуация, которая сложилась для сборной Украины после стартового поражения от команды Швеции, требует не только стопроцентного результата от наших девушек в двух оставшихся поединках, но и ошибок в исполнении скандинавской дружины. Конечно, оглядываться на достижения соперниц нужно, но в первую очередь необходимо решать собственные проблемы. И вот тут возникает множество вопросов. Леся Цуренко, которая вполне могла бы взять на себя роль лидера сборной, провалила свой стартовый матч в Польше, выиграв у Ребекки Петерсон всего 2 гейма, Даяна Ястремская на фоне усталости после триумфального турнира в Хуахине может быть просто физически не готова играть все поединки, ну а форма Марты Костюк и Катерины Козловой вызывает много вопросов.
Именно на двух последних теннисисток Михаил Филима и сделал ставку в матче против Болгарии. Как минимум, Марта и Катерина оказались в заявке на одиночные поединки. И Костюк все авансы вполне оправдала. Да, было непросто, но Марта добилась победы в двух партиях. А, чего греха таить, при лучших раскладах для сборной Украины подсчет выигранных/проигранных сетов может стать важным фактором для нашей команды.
Начался поединок против Изабеллы Шиниковой для Марты не лучшим образом. Стартовый гейм на собственной подаче украинская теннисистка отдала, практически, без борьбы, но тут же Костюк включилась в матч и дважды отличилась на приеме. Перевес удержать не вышло - Шиникова быстро оформила обратный брейк, но спустя несколько минут Марта опять сумела выиграть гейм на подаче соперницы.
Казалось, что преимущество может оказаться решающим в стартовой партии, но спустя несколько минут Костюк не смогла подать на победу в сете. Более того, серьезные проблемы возникли у Марты и в следующем собственном гейме. Героически Костюк выпуталась из сложнейшей ситуации, отыграв тройной брейк-поинт у соперницы, а затем и на приеме сумела зацепиться. Изабелла тоже спаслась со счета 0:40 на собственной подаче, но с четвертого сет-болла Марта таки поставила победную точку в партии.
Второй сет начался как под копирку. Снова Костюк не сразу вошла в борьбу и проиграла стартовый гейм на собственной подаче. На этот раз Шиникова защитила брейк собственным геймом, но в середине партии игровой перевес снова оказался на стороне украинской теннисистки. Марта, как и в первом сете, оформила два брейка подряд, но вновь возникли проблемы со своей подачей, что и вылилось в равенство счета на табло.
Снова победу в партии, а вместе с ней и во всем матче, Марта вырвала благодаря ударной концовке. Костюк зацепилась на приеме в важнейший момент, при счете 5:4 в свою пользу. Да, ошибок было много и украинская теннисистка не смогла реализовать сразу 3 матч-болла. Но главное то, что с четвертой попытки Костюк таки заставила соперницу капитулировать и принесла сборной Украины первое очко в противостоянии с командой Болгарии.
Во втором одиночном матче на корты выйдут Катерина Козлова и Виктория Томова.
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