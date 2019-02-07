Кубок Федераций. Украина - Болгария - 2:1. Надежда Киченок и Марта Костюк приносят сборной итоговую победу.

Кубок Федераций
Украина - Болгария - 2:1
Надежда Киченок/Марта Костюк - Виктория Томова/Изабелла Шиникова - 6:0, 7:6(0)
Таким образом, сборная Украины для того, чтобы надеяться на продолжение борьбы за повышение в классе, должна в третий игровой день не просто уверенно обыгрывать сборную Эстонии, но и надеяться на осечку шведской команды в противостоянии со сборной Болгарии. Если быть предельно честными, подобный расклад больше похож на фантастический, но покуда есть хотя бы теоретические шансы на успех, борьбу прекращать нельзя ни на секунду.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий