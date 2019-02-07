четверг, 7 февраля 2019 г.

Кубок Федераций. Украина - Болгария - 2:1. Надежда Киченок и Марта Костюк приносят сборной итоговую победу.

Сборная Украины добилась первой победы на групповом этапе зональных соревнований Кубка Федераций. В решающей парной встрече противостояния против команды Болгарии Надежда Киченок и Марта Костюк обыгрывают лидеров соперниц Викторию Томову и Изабеллу Шиникову. В стартовой партии украинские теннисистки показали впечатляющее взаимодействие, отвесив соперницам полноценную баранку. В начале второго сета Томова и Шиникова прилично прибавили, но Киченок и Костюк отыгрались со счета - 2:5 и даже выходили подавать на матч. Болгарский дуэт отыгрался, но на тай-брейке Марта и Надежда не отдали соперницам ни одного розыгрыша.


Кубок Федераций
Украина - Болгария - 2:1
Надежда Киченок/Марта Костюк - Виктория Томова/Изабелла Шиникова - 6:0, 7:6(0)

Таким образом, сборная Украины для того, чтобы надеяться на продолжение борьбы за повышение в классе, должна в третий игровой день не просто уверенно обыгрывать сборную Эстонии, но и надеяться на осечку шведской команды в противостоянии со сборной Болгарии. Если быть предельно честными, подобный расклад больше похож на фантастический, но покуда есть хотя бы теоретические шансы на успех, борьбу прекращать нельзя ни на секунду.

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о 15:36
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