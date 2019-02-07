четверг, 7 февраля 2019 г.

Кубок Федераций. Украина - Болгария - 1:1. Катерина Козлова уступила в своем одиночном матче.

Судьба победителя противостояния группового этапа зональных соревнований Кубка Федераций между сборными Украины и Болгарии определится в парном поединке. Во второй одиночной встрече Катерина Козлова в двух партиях уступила Виктории Томовой, занимающей на данный момент 158-ю строчку мирового рейтинга. Украинская теннисистка толком так и не сумела оказать сопернице достойное сопротивление и позволила Томовой чуть более чем за час игрового времени сравнять счет в поединке.


Кубок Федераций
Украина - Болгария - 1:1
Катерина Козлова - Виктория Томова - 3:6, 2:6

У Катерины Козловой с первых же геймов возникли некоторые трудности на собственной подаче. Если сначала гейм удалось защитить, отыграв брейк-поинт, то ближе к середине партии Томова таки получила перевес в счете. Да, Катерина цеплялась на приеме, но пользоваться своими шансами украинке не удавалось. Вскоре Виктория оформила еще один брейк и вышла подавать на победу в партии, но именно в этот момент Козлова впервые отличилась на приеме. Правда, со второй попытки болгарская спортсменка таки поставила победную точку в стартовом сете.

Вторая партия снова, фактически, началась с брейка в исполнении Томовой. На этот раз подачу Козловой представительница Болгарии выиграла под ноль. Катерина моментально ответила обратным брейком, но в дальнейшем игра у украинки разладилась окончательно. Еще дважды Козлова упустила собственную подачу и могла вернуться в борьбу разве что под самый занавес встречи. Катя добралась до двойного брейк-поинта при подаче соперницей на матч, но Виктория отыграла эти важнейшие мячи и оформила итоговую победу.

Теперь парный матч становится решающим во всем противостоянии между сборными Украины и Болгарии. На него, на данную минуту, заявлены Марта Костюк/Надежда Киченок - Виктория Томова/Изабелла Шиникова.

Напомним, что стартовый одиночный матч поединка между сборными Украины и Болгарии сумела оставить за собой Марта Костюк, которая в двух сетах обыграла Изабеллу Шиникову.

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о 14:02
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