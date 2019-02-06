Кубок Федераций. Украина - Швеция - 1:1. Ястремская побеждает Ларссон, Цуренко разгромно проигрывает Петерсон.

Украина - Швеция - 1:1
Даяна Ястремская - Йоханна Ларссон - 6:4, 6:2
Леся Цуренко - Ребекка Петерсон - 0:6, 2:6
На данный момент в заявке на парный поединок присутствуют Надя Киченок/Марта Костюк и Мириам Бйорклунд/Корнелия Листер, но у капитанов команд еще есть возможность провести замены.
UPD: У сборной Швеции таки произошла замена. На парный матч выйдут Йоханна Ларссон и Ребекка Петерсон, которые играли одиночные поединки. В сборной Украины без замен.
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