среда, 6 февраля 2019 г.

Кубок Федераций. Украина - Швеция - 1:1. Ястремская побеждает Ларссон, Цуренко разгромно проигрывает Петерсон.

После одиночных поединков стартового матча группового этапа Кубка Дэвиса в Евро-Африканской зоне между сборными Украины и Швеции, во встрече воцарилось равенство - 1:1. На достаточно уверенную победу Даяны Ястремской над Йоханной Ларссон, шведская команда ответила разгромом в исполнении Ребекки Петерсон. Первая ракетка сборной Швеции разгромила Лесю Цуренко, отдав украинской теннисистке всего 2 гейма за матч. Таким образом победительница встречи определится в парном противостоянии.


Украина - Швеция - 1:1
Даяна Ястремская - Йоханна Ларссон - 6:4, 6:2
Леся Цуренко - Ребекка Петерсон - 0:6, 2:6

На данный момент в заявке на парный поединок присутствуют Надя Киченок/Марта Костюк и Мириам Бйорклунд/Корнелия Листер, но у капитанов команд еще есть возможность провести замены.

UPD: У сборной Швеции таки произошла замена. На парный матч выйдут Йоханна Ларссон и Ребекка Петерсон, которые играли одиночные поединки. В сборной Украины без замен.

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о 13:54
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