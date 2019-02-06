Кубок Федераций. Украина - Швеция - 1:2. Надежда Киченок и Марта Костюк проигрывают парную встречу.

Украина - Швеция - 1:2
Надежда Киченок/Марта Костюк - Йоханна Ларссон/Ребекка Петерсон - 6:2, 2:6, 5:7
Таким образом, учитывая статус сборной Швеции, которая будет явным фаворитом в двух оставшихся матчах, украинским теннисисткам нужно не просто выигрывать собственные поединки, но и надеяться на осечку скандинавской команды. Да, если у Украины и Швеции будет по 2 победы соперницы имеют перевес за счет личных встреч, но если одинаковое количество очков будет у 3 и более команд, победитель группы будет определяться по дополнительным параметрам, начиная с количества выигранных матчей и заканчивая лучшим процентом выигранных геймов.
Уже завтра сборная Украины сыграет против команды Болгарии, которая сегодня переиграла с тем же счетом 2:1 команду Эстонии.
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