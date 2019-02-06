Кубок Федераций. Украина - Швеция - 1:1. Прямая трансляция парного поединка.
Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию решающего парного поединка встречи между сборными Украины и Швеции. После одиночных противостояний счет в матче - 1:1. На победу Даяны Ястремской шведки ответили настоящим разгромом в исполнении Ребекки Петерсон. Таким образом судьба матча решается в парном матче, в котором сойдутся Надя Киченок/Марта Костюк и Йоханна Ларссон/Ребекка Петерсон.
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