среда, 6 февраля 2019 г.

Кубок Федераций. Украина - Швеция - 1:1. Прямая трансляция парного поединка.

Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию решающего парного поединка встречи между сборными Украины и Швеции. После одиночных противостояний счет в матче - 1:1. На победу Даяны Ястремской шведки ответили настоящим разгромом в исполнении Ребекки Петерсон. Таким образом судьба матча решается в парном матче, в котором сойдутся Надя Киченок/Марта Костюк и Йоханна Ларссон/Ребекка Петерсон.



Украина - Швеция - 1:1
Даяна Ястремская - Йоханна Ларссон - 6:4, 6:2
Леся Цуренко - Ребекка Петерсон - 0:6, 2:6
Надя Киченок/Марта Костюк - Йоханна Ларссон/Ребекка Петерсон - ...



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о 14:09
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