Иво Карлович настрелял 27 эйсов, но все равно уступил Марселю Гранольерсу на старте турнира в Монпелье.

Иво Карлович не сумел преодолеть стартовый раунд соревнований категории ATP-250 во французском Монпелье. В матче первого круга хорват в трех партиях проиграл представителю Испании Марселю Гранольерсу, занимающему на данный момент 111-ю строчку мирового рейтинга. Все 3 сета встречи завершились на тай-брейках, поскольку ни одному из теннисистов так и не удалось отличиться на приеме. Даже брейк-поинтов в матче было крайне мало - лишь в одном из геймов стартовой партии Карлович добрался до двух брейковых мячей. В остальных случаях подающая сторона выигрывала геймы без каких-либо проблем. На тяжёлую стартовую победу в Монпелье Марсель Гранольерс потратил около двух с четвертью часов игрового времени.
Марсель Гранольерс - Иво Карлович - 7:6(3), 6:7(5), 7:6(5)
Во втором раунде соревнований в Монпелье Марсель Гранольерс сыграет с 3-м номером посева канадцем Денисом Шаповаловым.
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