Симона Халеп переиграла Эжени Бушар во втором раунде турнира в Дубае.

(3) Симона Халеп - (WC) Эжени Бушар - 7:6(4), 6:4
Достаточно ровный ход стартовой партии сумела брейком прервать именно Симона Халеп, которой в середине сета удалось воспользоваться первым же на двоих теннисисток брейк-поинтом. Правда, перевес в счете румынская теннисистка удерживала недолго. Моментально Бушар оформила обратный брейк, причем тоже воспользовалась первым же шансом на приеме.
Эжени столкнулась с некоторыми трудностями и в следующем гейме на собственной подаче, но на этот раз канадская теннисистка спаслась с брейкового мяча. До самого тай-брейка у принимающей стороны больше шансов на успех попросту не было. А вот в самом 13-м гейме стартовой партии Халеп практически все время была впереди. Дважды Симона вела в счете с мини-брейком, но каждый раз Бушар находила возможность отыграться. Правда, концовку тая представительница Канады попросту провалила, проиграв 2 подряд розыгрыша на собственной подаче.
Пока Эжени отходила от проигранной стартовой партии, Симона повела с брейком в начале второго сета. Первый же гейм на приеме завершился брейком в исполнении румынской теннисистки и, достаточно неожиданно, именно этот перевес и стал ключевым. В дальнейшем разве что сама Халеп могла упрочить лидерство - в двух следующих геймах на приеме румынская теннисистка добиралась до брейк-поинтов, но Бушар выпутывалась из непростых ситуаций. А вот собственные геймы румынская спортсменка держала спокойно.
В третьем раунде соревнований в Дубае Симона Халеп сыграет с победительницей матча между украинской теннисисткой Лесей Цуренко и представительницей Китая Линь Чжу.
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