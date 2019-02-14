Симона Халеп становится соперницей Элины Свитолиной по полуфиналу турнира в Дохе.

(1) Симона Халеп - (9) Юлия Гергес - 7:6(1), 7:6(6)
Пусть и двухсетовой, но крайне непростой получилась для Симоны Халеп победа на четвертьфинальной стадии соревнований в Дохе. Казалось, что румынская теннисиситка без проблем, как минимум в стартовом сете, разберется с Юлией Гергес, поскольку матч немка начала просто в разобранном состоянии. Но Юлия смогла вернуться в борьбу, уступая сразу с двумя брейками - сначала 0:4, а потом и 2:5.
Симона же умудрилась растерять колоссальное преимущество, дважды не подав на партию и упустив за парочку геймов сразу 3 сет-болла. Казалось, что после чудесного спасения на краже Гергес может и тай-брейк за собой оставить, но на нем немецкая теннисистка взяла лишь 1 розыгрыш.
Второй сет с брейка начала уже сама Юлия. Перевес немецкая спортсменка удерживала вплоть до подачи на партию, а вот её Гергес проиграла под ноль. На втором тай-брейке велась уже относительно ровная борьба и Симона даже позволила сопернице заработать двойной сет-болл, но в итоге Халеп отыгралась и с первого же матч-поинта поставила победную точку в противостоянии.
В полуфинале соревнований в Дохе Симона Халеп сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, которая чуть ранее переиграла представительницу Чехии Каролину Мухову.
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