четверг, 14 февраля 2019 г.

Симона Халеп становится соперницей Элины Свитолиной по полуфиналу турнира в Дохе.

Румынская теннисистка Симона Халеп, которая является лидером посева соревнований категории WTA Premier в катарской Дохе, становится полуфиналисткой турнира. На стадии 1/4 финала Симона на двух тай-брейках переиграла представительницу Германии Юлию Гергес, занимающую 16-ю строчку мирового рейтинга. На победу в противостоянии Симона Халеп потратила чуть более двух часов игрового времени.


(1) Симона Халеп - (9) Юлия Гергес - 7:6(1), 7:6(6)

 Пусть и двухсетовой, но крайне непростой получилась для Симоны Халеп победа на четвертьфинальной стадии соревнований в Дохе. Казалось, что румынская теннисиситка без проблем, как минимум в стартовом сете, разберется с Юлией Гергес, поскольку матч немка начала просто в разобранном состоянии. Но Юлия смогла вернуться в борьбу, уступая сразу с двумя брейками - сначала 0:4, а потом и 2:5.

Симона же умудрилась растерять колоссальное преимущество, дважды не подав на партию и упустив за парочку геймов сразу 3 сет-болла. Казалось, что после чудесного спасения на краже Гергес может и тай-брейк за собой оставить, но на нем немецкая теннисистка взяла лишь 1 розыгрыш.

Второй сет с брейка начала уже сама Юлия. Перевес немецкая спортсменка удерживала вплоть до подачи на партию, а вот её Гергес проиграла под ноль. На втором тай-брейке велась уже относительно ровная борьба и Симона даже позволила сопернице заработать двойной сет-болл, но в итоге Халеп отыгралась и с первого же матч-поинта поставила победную точку в противостоянии.

В полуфинале соревнований в Дохе Симона Халеп сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, которая чуть ранее переиграла представительницу Чехии Каролину Мухову. 

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о 22:48
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