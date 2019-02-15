Элина Свитолина в драматичном матче уступила Симоне Халеп в Дохе.

(1) Симона Халеп - (4) Элина Свитолина - 6:3, 3:6, 6:4
Именно Элина Свитолина первой сумела добраться до брейк-поинта в отчетном полуфинальном поединке. Но если украинская теннисистка своим шансом не воспользовалась, то Симона через несколько минут уже вырвалась вперед в счете с геймом на приеме в активе. Как ни старалась Свитолина, но до самого конца стартового сета ликвидировать отставание или, хотя бы, еще раз добраться до брейковых мячей у нее не получалось. А вот Халеп под занавес партии оформила еще один брейк и им поставила победную точку в стартовом отрезке встречи.
По ходу второго сета румынская теннисистка чуть ослабила игру, чем сразу же начала пользоваться Элина. Сценарий сета получился таким же, только вот результат - противоположным. На этот раз Свитолина оформила достаточно быстрый брейк, уверенно держала собственные подачи, а точку в сете поставила еще одним успехом на приеме.
Очень неплохо Элина начала решающую партию. Украинская теннисистка вырвалась вперед с брейком, повела в счете 4:1 и даже заработала 3 скрытых матч болла в следующем гейме. Халеп выпуталась и... И полностью переломила ход поединка. Игра Свитолиной рассыпалась, а румынская теннисистка уже не собиралась останавливаться. В итоге - 5 геймов подряд остается за Симоной, которая и оформляет тяжелую и волевую победу.
В финале соревнований в Дохе Симона Халеп сыграет с победительницей матча между Анжелик Кербер и Элизе Мертенс.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий