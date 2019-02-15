пятница, 15 февраля 2019 г.

Элина Свитолина в драматичном матче уступила Симоне Халеп в Дохе.

Украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела пробиться в финал соревнований категории WTA Premier в катарской Дохе. В борьбе за выход в титульный матч турнира Элина в трех партиях проиграла лидеру посева румынской спортсменке Симоне Халеп. По ходу решающего сета украинка лидировала со счетом 4:1 и даже имела скрытые матч-боллы, но проиграла 5 геймов подряд. На выход в финал соревнований в Дохе Симона Халеп потратила почти 2 часа и 10 минут игрового времени.


(1) Симона Халеп - (4) Элина Свитолина - 6:3, 3:6, 6:4

Именно Элина Свитолина первой сумела добраться до брейк-поинта в отчетном полуфинальном поединке. Но если украинская теннисистка своим шансом не воспользовалась, то Симона через несколько минут уже вырвалась вперед в счете с геймом на приеме в активе. Как ни старалась Свитолина, но до самого конца стартового сета ликвидировать отставание или, хотя бы, еще раз добраться до брейковых мячей у нее не получалось. А вот Халеп под занавес партии оформила еще один брейк и им поставила победную точку в стартовом отрезке встречи.

По ходу второго сета румынская теннисистка чуть ослабила игру, чем сразу же начала пользоваться Элина. Сценарий сета получился таким же, только вот результат - противоположным. На этот раз Свитолина оформила достаточно быстрый брейк, уверенно держала собственные подачи, а точку в сете поставила еще одним успехом на приеме.

Очень неплохо Элина начала решающую партию. Украинская теннисистка вырвалась вперед с брейком, повела в счете 4:1 и даже заработала 3 скрытых матч болла в следующем гейме. Халеп выпуталась и... И полностью переломила ход поединка. Игра Свитолиной рассыпалась, а румынская теннисистка уже не собиралась останавливаться. В итоге - 5 геймов подряд остается за Симоной, которая и оформляет тяжелую и волевую победу.

В финале соревнований в Дохе Симона Халеп сыграет с победительницей матча между Анжелик Кербер и Элизе Мертенс.

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о 18:07
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