среда, 20 февраля 2019 г.

Симона Халеп обыгрывает Лесю Цуренко в третьем круге турнира в Дубае.

Румынская теннисистка Симона Халеп становится четвертьфиналисткой соревнований категории WTA Premier 5 в Дубае, на которых она получила 3-й номер посева. На стадии третьего круга Симона в двух партиях переиграла украинку Лесю Цуренко, занимающую 23-ю строчку текущего мирового рейтинга. Если в стартовой партии Симона все время была на шаг впереди соперницы и относительно спокойно воплотила этот игровой перевес в победу, то во втором сете дважды лидировала с брейком уже Цуренко. Леся даже подавала на победу в партии, но провалила концовку этого игрового отрезка. На победу в противостоянии Симона Халеп потратила чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.


(3) Симона Халеп - Леся Цуренко - 6:3, 7:5

В стартовой партии матча третьего круга турнира в Дубае обе теннисистки испытывали серьезные проблемы с защитой собственных подач. Первой отличиться на приеме сумела именно Симона, которая фактически в начале встречи оформила брейк под ноль. Цуренко ответила первым же реализованным брейк-поинтом в матче, но далее у украинской теннисистки случился действительно провальный отрезок.

Халеп дважды отличилась на приеме и в промежутке между брейками еще и собственную подачу защитила. Так что румынская теннисистка получила солидный перевес в счете - 5:2 и вышла подавать на победу в стартовом сете. Цуренко не сдалась и одну упущенную подачу ликвидировала, но спустя несколько минут Леся провалила собственный гейм и позволила сопернице поставить победную точку в сете уже четвертым с начала матча брейком.

Дебют второго сета остался уже за украинской теннисисткой. Леся отличилась на приеме уже в стартовом гейме партии и даже закрепила успех собственной выигранной подачей. Халеп, правда, вскоре оформила обратный брейк, но в концовке сета румынская теннисистка еще раз проиграла подачу и дала возможность Цуренко рассчитывать на перевод матча в решающий отрезок. Леся вышла подавать на победу в партии, но крайне неудачно провела гейм, выиграв в нем всего 1 розыгрыш.

Неудачная попытка подать на сет просто подкосила украинскую теннисистку. Симона выиграла два последующих гейма под ноль - сначала уверенно защитила собственную подачу, а потом и оформила важнейший брейк, которым и была поставлена точка во всем поединке.

Теперь на стадии 1/4 финала соревнований в Дубае Симона Халеп сыграет с победительницей матча между Белиндой Бенчич и Ариной Сабаленко.

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о 13:23
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