Ллойд Харрис выигрывает Челленджер в австралийском Лонсестоне.

Представитель ЮАР Ллойд Харрис становится победителем соревнований категории Челленджер в австралийском Лонсестоне. В финале турнира Ллойд, который являлся лидером посева, в двух партиях переиграл итальянца Лоренцо Джустино, занимающего 227-ю строчку текущего мирового рейтинга. Харрис оставил за собой оба сета встречи с одинаковым счётом - 6:2. На победу в финальном матче турнира Ллойд Харрис потратил чуть более часа игрового времени.
(1) Ллойд Харрис - (12) Лоренцо Джустино - 6:2, 6:2
Благодаря победе на Челленджере в Лонсестоне Ллойд Харрис в понедельник впервые в карьере ворвется в топ-100 мирового рейтинга. Для представителя ЮАР этот титул становится уже третьим в карьере, добытым на соревнованиях категории Челленджер.
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